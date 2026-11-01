Smile Day: सहजच सगळे हसत जगुया चला… हास्यदिनाच्या निमित्ताने..

नवीन घर घेतलं, गाडी घेतली , चार नवीन गोष्टी घरात घेतल्या कि आपल्या सगळ्यांना आनंद होतो; हा आनंद किती काळ टिकतो ? अशा प्रकारचं येणारं हसू हे टिकतं दीर्घकाळ ? चेहऱ्यावरचं हसू टिकावं दीर्घकाळ यासाठी शरीराबरोबरच मनही आनंदी राहायला हवं. मन आनंदी रहावं आणि चेहऱ्यावर हसू दीर्घकाळ टिकावं यासाठी आंतरराष्ट्रीय हास्य दिनाच्या मुहूर्तावर ठरवूया काही गोष्टी. १. दैनंदिन जीवनातील छोटे-छोटे आनंद शोधूया आणि जपूया. २. आपल्या आनंदाची व्याख्या आपणच करावी आणि प्रत्येकाच्या आनंदाची व्याख्या वेगळी असते, हे समजून घ्यावं. ३. आनंद आणि हसू यांच्यातील परस्परसंबंध ओळखावा. ४. स्वतःशी असलेल्या आपल्या निकोप नात्यातून हा आनंद आणि हे हसू आपण सहज साध्य करू शकतो. उदाहरणार्थ, ताक घुसळताना अचानक वर आलेलं लोणी चेहऱ्यावर हास्याची लकेर उमटवतं. सकाळचा होणारा सूर्योदय काही वेगळंच समाधान देऊन जातो, गाडी पार्किंग मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात अचूक लागली, की होणारा आनंद काही औरच असतो. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.जरा समजून घेऊया. स्मितहास्याची सुरुवात स्वतःपासून! आपण इतरांना प्रोत्साहन देताना म्हणतो, “सगळं ठीक होईल”, “स्वतःवर विश्वास ठेव” किंवा “तू हे नक्की करू शकतोस.” पण जेव्हा आपण स्वतः अडचणीत असतो, तेव्हा स्वतःशी अशाच प्रेमाने बोलतो का?एखादी चूक झाली की आपण स्वतःलाच दोष देतो. एखादं नातं बिघडलं की स्वतःच्या किमतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालं नाही की आपण स्वतःला अपयशी समजू लागतो. अशा वेळी स्वतःशी संवाद साधण्याची पद्धत बदलणं महत्त्वाचं ठरतं. प्रसिद्ध लेखिका लुईस हे यांच्या Heal Your Life®️ तत्त्वज्ञानामध्ये स्वतःवर प्रेम करणे, स्वतःचा स्वीकार करणे आणि सकारात्मक विचारांचा सराव करणे यांना विशेष महत्त्व आहे. त्यांच्या विचारांमधून प्रेरणा घेऊन आपणही स्वतःशी अधिक प्रेमळ नातं निर्माण करू शकतो. यासाठी मोठ्या बदलांची आवश्यकता नाही. रोज स्वतःसाठी काही क्षण राखून ठेवणं आणि स्वतःला एक सकारात्मक विचार सांगणं, इथून सुरुवात करता येते. कारण आपण स्वतःबद्दल जो विचार करतो तेच आपल्या आयुष्यात घडायला लागत. आपले विचार आपल आयुष्य तयार करतात..उदा; समजा मी सकाळी उठल्यावर विचार केला की आजचा दिवस खूप धावपळीचा आणि वाईट जाणार आहे आणि मग माझा दृष्टिकोनच तसा बनेल आणि मला प्रत्येक छोट्या गोष्टीत त्रास दिसेल. याउलट जर मी असा विचार केला आज आव्हानात्मक असेल पण मी सांभाळून घेईन, हा विचार मला जास्त ताकद देईल. संकल्प : आनंदाची सुरुवातआपल्या भारतीय संस्कृतीत कोणताही धार्मिक विधी करताना ‘संकल्प’ करण्याला विशेष महत्त्व दिलं जातं. कारण संकल्प म्हणजे केवळ एखादी गोष्ट करण्याचा निर्णय नव्हे, तर ती करण्यामागचा आपला हेतू अर्थात Intention स्पष्ट करणं.मग हाच संकल्प आपण आपल्या आनंदासाठी का करू नये?दिवसाची सुरुवात करताना आपण स्वतःशी एक छोटासा संकल्प करू शकतो—आज मी स्वतःशी प्रेमाने वागेन, स्वतःचा स्वीकार करेन आणि माझ्या आनंदासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करेन.मात्र, संकल्प करून थांबणं पुरेसं नाही. त्याला कृतीची आणि सातत्याची जोड देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.संकल्प आपल्याला दिशा देतो, कृती त्या दिशेने पुढे घेऊन जाते आणि सातत्य आपल्या आयुष्यात बदल घडवण्यास मदत करतं..चला, आज सात सकारात्मक संकल्प करून पाहूया! या हास्य दिनानिमित्त स्वतःसाठी काही क्षण काढूया. आरशासमोर उभं राहून स्वतःच्या डोळ्यांत पाहूया आणि खालील सात सकारात्मक वाक्यं मनापासून स्वतःला सांगून पाहूया. १. मी स्वतःवर प्रेम करतो/करते आणि स्वतःचा मनापासून स्वीकार करतो/करते.स्वतःवर प्रेम करण्यासाठी परिपूर्ण असण्याची गरज नाही. आपल्या गुणांसह आणि उणिवांसह स्वतःला स्वीकारूया. इतरांकडून मान्यता मिळण्याची वाट पाहण्याऐवजी स्वतःला समजून घेण्यापासून सुरुवात करूया. २. मी प्रेम आणि आदर मिळण्यास पात्र आहे.आपली किंमत केवळ आपल्या यशावर, दिसण्यावर, पैशावर किंवा इतरांच्या मान्यतेवर ठरत नाही. प्रत्येक नात्यात प्रेम आणि आदर मिळणं महत्त्वाचं आहे, याची स्वतःला आठवण करून देऊया. ३. माझ्या कौशल्यांना आणि गुणांना नेहमीच मागणी आहे.कधी कधी आपण स्वतःच्या क्षमतांवर शंका घेतो. इतरांशी तुलना करताना आपल्यातील विशेष गुण विसरतो. चला, स्वतःमधील कौशल्यं ओळखूया, त्यांचा विकास करूया आणि ती आत्मविश्वासाने जगासमोर मांडूया. ४. माझं आयुष्य विपुलतेने आणि समृद्धीने भरलेलं आहे.समृद्धी म्हणजे केवळ पैसा नव्हे. प्रेम, मैत्री, आरोग्य, ज्ञान, संधी आणि समाधान यांचाही त्यात समावेश होतो. आपल्या आयुष्यात आधीपासून असलेल्या चांगल्या गोष्टींची जाणीव ठेवूया आणि नव्या संधींसाठीही मन खुलं ठेवूया. ५. मी संपन्न आहे आणि माझ्या आयुष्यात समृद्धीचा सतत प्रवाह आहे..आपल्याकडे काय नाही, याचा विचार करताना आपल्याकडे काय आहे, हे विसरायला होतं. चला, अभावाच्या विचारांबरोबरच आपल्या क्षमतांकडे, उपलब्ध संधींकडे आणि प्रगतीच्या शक्यतांकडेही लक्ष देऊया. समृद्ध आयुष्य घडवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या छोट्या कृती आजपासून करूया. ६. माझ्या सभोवताली प्रेम करणारी आणि मला आधार देणारी माणसं आहेत.आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट एकट्याने सांभाळण्याची गरज नाही. आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या, आपलं म्हणणं ऐकून घेणाऱ्या आणि कठीण प्रसंगी साथ देणाऱ्या माणसांची जाणीव ठेवूया. अशा नात्यांना वेळ देऊया आणि आपणही इतरांसाठी प्रेमाचा व आधाराचा स्रोत बनूया. ७. मी आयुष्याच्या प्रवासावर विश्वास ठेवतो/ठेवते.आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनाप्रमाणे किंवा आपल्या ठरवलेल्या वेळेत घडेलच असं नाही. काही अनुभव आनंद देतात, तर काही आपल्याला शिकवतात. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर लगेच मिळेलच असंही नाही. अशा वेळी स्वतःवर विश्वास ठेवूया, परिस्थितीचा स्वीकार करूया आणि आपल्या परीने योग्य कृती करत पुढे जात राहूया. सातत्य : आजच्या आनंदातून उद्याच्या समाधानाकडे या सात संकल्पांमधील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचा नियमित सराव. आज सकाळी उठल्यावर आपण स्वतःला म्हणालो, “मी स्वतःवर प्रेम करतो/करते आणि स्वतःचा स्वीकार करतो/करते,” तर दिवसभरात एखाद्या प्रसंगी स्वतःवर कमी टीका करण्याची जाणीवपूर्वक निवड करू शकतो. एखादी चूक झाल्यावर स्वतःला दोष देण्याऐवजी स्वतःला समजून घेऊ शकतो. दुसऱ्या दिवशीही आपण हाच प्रयत्न केला, तर ही कृती हळूहळू आपल्या सवयीचा भाग बनू शकते. काही दिवसांनी स्वतःशी बोलण्याची भाषा बदलू लागते. कठीण प्रसंगांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. स्वतःला सावरण्याची क्षमता वाढू शकते..आजचा एक सकारात्मक विचार आजचा दिवस बदलू शकतो; त्याच विचाराचा सातत्याने केलेला सराव आपल्या आयुष्याकडे पाहण्याची दृष्टी बदलू शकतो.यातील एक सुंदर गोष्ट अशी की, आपण वर्तमानात जाणीवपूर्वक घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांचा परिणाम भविष्यातील आपल्या अनुभवांवर होऊ शकतो.आज आपण स्वतःवर प्रेम करण्याचा सराव केला, उद्याही तोच प्रयत्न केला आणि पुढेही स्वतःशी अधिक प्रेमाने वागण्याची सवय जोपासली, तर काही वर्षांनी मागे वळून पाहताना आपल्याला स्वतःमधील बदल जाणवू शकतात.कदाचित पूर्वी ज्या प्रसंगांबद्दल आपण स्वतःला दोष देत होतो, त्यांच्याकडे आता अधिक समजूतदारपणे पाहू शकू. ज्या अडचणींनी आपल्याला निराश केलं होतं, त्यांतून आपण काय शिकलो, हे लक्षात येऊ शकेल. आपल्या प्रवासातील केवळ दुःखच नव्हे, तर त्यातून सावरण्यासाठी केलेले प्रयत्नही आपल्याला दिसू लागतील.आपण भूतकाळ बदलू शकत नाही; पण त्या भूतकाळाशी असलेलं आपलं नातं बदलण्याची संधी आपल्याला मिळू शकते.म्हणूनच सातत्य म्हणजे रोज आनंदी असण्याचा आग्रह नव्हे. दुःख, राग, निराशा किंवा भीती यांसारख्या भावनांना नाकारून सतत हसत राहणंही नव्हे. तर कठीण दिवसांमध्येही स्वतःशी प्रेमाने वागण्याचा, स्वतःला समजून घेण्याचा आणि पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करणं होय. चला, आज आरशात पाहून स्वतःलाच एक स्मितहास्य देऊया!.या हास्य दिनी एक छोटासा प्रयोग करून पाहूया. सकाळी आरशासमोर उभं राहूया. स्वतःच्या डोळ्यांत पाहूया आणि स्वतःलाच एक स्मितहास्य देऊया. त्यानंतर वरील सात संकल्पांपैकी एखादा संकल्प निवडूया आणि दिवसभर तो लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करूया. रात्री झोपण्यापूर्वी स्वतःला तीन प्रश्न विचारूया : आज मी स्वतःसाठी कोणती चांगली गोष्ट केली? आज मी कोणत्या क्षणी स्वतःशी प्रेमाने वागलो/वागले? उद्या स्वतःसाठी कोणती एक सकारात्मक निवड करू शकतो/शकते? या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी काही मिनिटं पुरेशी आहेत. महत्त्वाचं आहे ते स्वतःकडे लक्ष देणं आणि हा सराव सातत्याने सुरू ठेवणं. आपण अनेकदा इतरांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवण्याचा प्रयत्न करतो. पण स्वतःच्या चेहऱ्यावर समाधानाचं स्मितहास्य फुलवण्यासाठी आपण काय करतो? परिस्थिती नेहमी आपल्या मनासारखी असेलच असं नाही. प्रत्येक दिवस आनंदाचा असेलच असंही नाही. पण प्रत्येक दिवशी स्वतःशी अधिक प्रेमाने वागण्याचा, स्वतःला समजून घेण्याचा आणि आनंदासाठी छोटीशी जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपण नक्कीच करू शकतो..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.कारण आनंदी भविष्याची सुरुवात उद्या होत नाही. ती आज आपण स्वतःशी कसं वागतो, कोणता विचार निवडतो आणि त्या विचाराला किती सातत्याने आपल्या आयुष्याचा भाग बनवतो, यापासून होते.कदाचित आजचं आपलं एक छोटंसं स्मितहास्य, स्वतःसाठी केलेला एक सकारात्मक संकल्प आणि त्यामागचं सातत्य—उद्या मागे वळून पाहताना आपल्या संपूर्ण प्रवासाकडे अधिक प्रेमाने पाहायला शिकवेल आणि आयुष्यच आनंदी बनेल. कारण सामर्थ्य नेहमीच वर्तमान क्षणात असतं.म्हणून चला, आज हसूया. स्वतःसाठी हसूया. स्वतःवर प्रेम करण्याचा संकल्प करूया आणि त्या संकल्पाला रोजच्या छोट्या कृतींची जोड देऊया.⸻ लेखक परिचय : शिवानी आंबेकर राव या क्लिनिकल सायकॉलॉजी विषयातील तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रमाणित Heal Your Life®️ कार्यशाळा मार्गदर्शक आणि Serene Mind च्या संस्थापक आहेत. त्या भावनिक स्वास्थ्य, स्व-प्रेम, आत्मस्वीकार आणि वैयक्तिक परिवर्तन या विषयांवर कार्य करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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