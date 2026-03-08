Blog | ब्लॉग

International Women’s Day : कवेत अंबर घेण्यासाठी

Women Rights : न्यूयॉर्कमधील १९०८ च्या आंदोलनापासून सुरू झालेली ही चळवळ आज संपूर्ण जगात महिलांच्या सन्मान, समानता आणि सक्षमीकरणाचा संदेश देत आहे. भारतीय संस्कृतीतही प्राचीन काळापासून महिलांना उच्च स्थान देण्यात आले.
Internatinal Womens Day

Internatinal Womens Day

saka

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

महिलांनी आपल्या अधिकारांसाठी केलेल्या संघर्षाचे व दिलेल्या लढ्याचे स्मरण करण्याचा आवाज हा ऐतिहासिक दिवस! प्रचंड संघर्षातून मिळालेल्या विजयाचा विजयोत्सव साजरा करण्याचा आणि त्यातून काहीतरी प्रेरणा घेण्याचा हा दिवस जगभर प्रचंड उत्साहात साजरा केला जातो. प्रत्येक महिला संघटनेला या दिवसाचे महत्व पटले आहे. हा जागतिक महिला दिन का साजरा केला जातो?

Loading content, please wait...
Womens Cricket Team
women empowerment
womens life
women development
womens safety
History
Womens day
Women in education
Women in Sports

Related Stories

No stories found.