International Women’s Day : कवेत अंबर घेण्यासाठी

महिलांनी आपल्या अधिकारांसाठी केलेल्या संघर्षाचे व दिलेल्या लढ्याचे स्मरण करण्याचा आवाज हा ऐतिहासिक दिवस! प्रचंड संघर्षातून मिळालेल्या विजयाचा विजयोत्सव साजरा करण्याचा आणि त्यातून काहीतरी प्रेरणा घेण्याचा हा दिवस जगभर प्रचंड उत्साहात साजरा केला जातो. प्रत्येक महिला संघटनेला या दिवसाचे महत्व पटले आहे. हा जागतिक महिला दिन का साजरा केला जातो? .देश कोणताही असो, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वेळेस आपले हक्क मिळवण्यासाठी महिलांना संघर्ष करावा लागला. झगडावं लागलं आणि याच पद्धतीने १९०८ मध्ये सुद्धा सुमारे पंधरा हजार महिलांनी न्यूयॉर्क मध्ये एक मोठा मोर्चा काढला होता. या महिलांच्या मागण्या अशा होत्या की, नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या कामाचे तास कमी केले जावेत. .Premium|United Farm Workers Union : स्वातंत्र्यदेवतेच्या छायेतील गुलामगिरी....त्यांचं वेतन वाढवण्यात यावं. आपल्या संविधानाने मात्र महिलांना सुद्धा मताचा अधिकार दिला जावा. आपल्या संविधानाने मात्र महिलांनी कोणताही प्रकारचा संघर्ष करण्याची गरज भासू दिली नाही. कारण संविधाननेच महिलांना मताधिकार दिलेला आहे. आणि प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य समान ठेवलेले आहे..अशा प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी संघर्ष होत होता आणि महिला आपल्या हक्कांसाठी झगडत होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये १९१० मध्ये कोपनहेगन येथे इंटरनॅशनल वर्किंग वुमेन्स ची एक परिषद भरली होती. या कॉन्फरन्स मध्ये सुमारे सतरा देशांच्या शंभर प्रतिनिधी तेथे उपस्थित होत्या. याच परिषदेमध्ये लारा झेटकिन यांनी एक प्रस्ताव मांडला आणि असे सुचवले की वर्षामधला एक दिवस हा 'आंतरराष्ट्रीय महिला दिन' म्हणून आपण साजरा करूया. .Premium|Black Rights Movement USA : माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात....त्यांच्या या प्रस्तावाला सगळ्याच महिला सदस्यांनी एकमुखाने मान्यता दिली आणि तो प्रस्ताव स्वीकारला. पण प्रत्यक्षात मात्र 'इंटरनॅशनल वुमेन्स डे ' साजरा करायला ऑफिसिअल सुरुवात झाली ती १९५५ मध्ये ! कारण १९७५ मध्ये. युनोने स्वतः सांगितले की, ८ मार्च हा दिवस जगभर आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून साजरा केला जाईल आणि तेव्हा पासून आजतागायत प्रत्येकवर्षी ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून आपण साजरा करत आहोत. आणि त्याचबरोबर १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष असेही जाहीर केलेले होते..१९९६ पासून दरवर्षी या महिला दिनाच्या निमित्ताने एक थीम स्वीकारण्याची पद्धत सुरू झाली. युनोनेच असे सांगितले आहे की, या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे तीन रंग मानले जावेत. पहिला रंग आहे जांभळा ! हा रंग न्याय v प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. दुसरा रंग हिरवा, जो आशेचे प्रतीक आहे आणि तिसरा रंग पांढरा जो पावित्र्याचे प्रतीक आहे..आमच्या भारतीय संस्कृतीने, प्राचीन,काळापासून महिलांचे श्रेष्ठत्व मान्य केले आहे ऋषभ देव हे जैन श्रमण परंपरेतील आद्य तीर्थांकर होते. त्यांचा उल्लेख प्राचीन जैन ग्रंथाबरोबरच ऋगवेदापासून ते श्रीमद भागवतापर्यंत अनेक अजैन ग्रंथामध्ये आढळतो. अनेक ऋषभ नाथांना व सुंदर अशा दोन कन्या होत्या ऋषभ नाथांनी आपलं उजव्या हाताने ब्राह्मणीला अक्षर गतीचे ज्ञान दिले आणि डाव्या हाताने सुंदर अंकाचे ज्ञान दिले. याचा उल्लेख भगवती सूत्र या प्राचीन ग्रंथांमध्ये सापडतो ऋषभ नाथांनी ग्रामीण असे नाव प्राप्त झाले. .ब्राह्मी लिपी ही जैन श्रमण परंपरेने भारताला दिलेली एक अलौकिक देणगी आहे आपला देश म्हणजे नारी रत्नांची खाण! नंतरच्या काळात होऊन गेलेल्या राणी लक्ष्मीबाई कित्तूरची राणी चन्नम्मा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, जिजाबाई, सावित्रीबाई या सर्व स्त्रिया म्हणजे मानवतेची उत्तुंग मंदिरच!.ज्या देशाच्या मातीत गार्गीय मैत्रीच्या तत्त्वज्ञानाचा सुगंध आजही दरवळतोज्या राष्ट्राच्या मातीत रजिया सुलताना दिल्लीच्या तख्तावर बसलीआणि जेथे मदर तेरेसा अख्या जगाची आई झाली अशा कर्तुत्वान महिलांची साक्ष देणारा आपला हा देश!.या सर्व महिलांनी एक चांगला आदर्श जगासमोर प्रस्थापित केला आहे याशिवाय पोर्तुगीजांशी लढणारी उल्लालची राणी जी ला अभया राणी म्हणून ओळखले जाते. तसेच कर्नाटकातील गेरुसप्पा येथील राणी चन्नभैरवी म्हणजेच पेपर क्वीन या पराक्रमी जैन राण्यांनी देखील सोळाव्या शतकात परकीय शत्रूंशी लढा दिला व जनहिताचे अनेक कामे केली..वरील सर्व करतो तेव्हा महिलांचा वारसा जपणाऱ्या अनेक भारत फण्यांनी आज २१ व्या शतकात सुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रात एक चांगला आदर्श यांच्या असमान प्रस्थापित केला आहे मागील वर्षी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ओळखत जिंकून भारताचा कीर्तीधवज फडकवला आहे. .तिहारच्या तुरुंगात नंदनवन फुलविणाऱ्या किरण बेदी, बालपणीच वानर सेना उभा राहणाऱ्या आपल्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी, स्त्री शिक्षणाची कवाडे उघड्या करणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, आदिवासींच्या सेवेत व्रत घेतलेल्या मंदा आमटे, पहिला महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, संसदपटू सुषमा स्वराज, गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर आशा भोसले, अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांच्यासारख्या असंख्य महिलांनी जुन्या प्रथा व परंपरा मोडीत काढत आपल्या क्षेत्रात स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध केले..महिला या शब्दाचा अर्थ असा घेता येईल की, महि म्हणजे पृथ्वी! इला म्हणजे सरस्वती ! शक्ती आणि बुद्धीच्या संगमाने महिला जपती संस्कृती ! कवेत अंबर घेतानाही, पाऊल तिचे जमिनीवरती ! महिला म्हणजे विश्वरूपी बासरीला सुर देणारी श्वासारती !.आज महिलांनी सर्वच क्षेत्रात प्रगती केली आहे पण आज समाजात फार वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळ्या स्तरावर भेडसावत आहेत दरवर्षी महिला दिन साजरा करण्यात आम्हा सर्वांना खूप खूप येतो पण शोकांतिका अशी आहे की इतरांच्या अधिकारावर घालवण्याचा प्रमाण असे दिवस वाढत आहे. .आज असंख्य महिलांच्या आयुष्यात एक प्रकारची प्रभू निर्माण झाली आहे त्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे आज महिला दिन साजरा करताना आपण या कार्यक्रमातून काय प्रेरणा घ्यायची आहे याचाही विचार करायला हवा. .महिला दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रमांची रेलचेल करण्यापेक्षा काही विधायक उपक्रमे राबविणे गरजेचे आहे निराधार महिला आश्रम अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम आजारांची सेवा सुषक अशा अनेक गरजू ठिकाणांसाठी आपण आपल्या आयुष्यातील थोडासा वेळ दिला तर समाजातील बरेचसे प्रश्न आपोआप कमी होतील व खऱ्या अर्थाने हा दिन साजरा केल्यासारखे होईल समाजपयोगी कामे करण्याचा वसा घेण्याचा दिवस म्हणजे महिला दिन असावा.खरंच स्त्री म्हणजे शक्तीची देवता तिची पूजा करा असे पूर्वापार सांगितले आहे पूजा म्हणजे तिचा आदर व सन्मान करा हाच अर्थ अभिप्रेत आहे. कित्येक रूपे असती तुझी, त्यात प्रेमाचा कळस तू! 