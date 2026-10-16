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Navratri Day 6: कात्यायनी

Katyayani Devi, Navratri Day 6, Goddess Durga नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी कात्यायनी देवीची पूजा केली जाते. महिषासुराशी युद्ध, देवीचे स्वरूप, पौराणिक कथा, पूजामंत्र, आवडता नारिंगी रंग आणि नैवेद्य यांचे महत्त्व जाणून घ्या. कात्यायनी देवीच्या उपासनेशी विवाह आणि भक्तकल्याणाच्या धार्मिक श्रद्धाही जोडलेल्या आहेत.
Katyayani Devi, Navratri Day 6,

Katyayani Devi, Navratri Day 6,

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कात्यायनी: आज नवरात्रीचा सहावा दिवस! या दिवशी कात्यायनी देवीची पूजा करतात. देवी भागवतात कात्यायनी देवीची कथा वर्णिलेली आहे. 'कत' नावाच्या प्राचीन कुळात 'कात्यायन' नावाचे तपस्वी महर्षी होऊन गेले. कात्यायन ऋषींनी आदिशक्ती जगदंबा देवीची कठोर तपश्चर्या केली. त्यांच्या तपश्चर्येने प्रसन्न होऊन आदिशक्तीने त्यांना 'तुझ्या इच्छेनुसार मी तुझ्या घरी योग्य वेळी तुझी कन्या म्हणून प्रकट होईन' असा वर दिला. कात्यायन ऋषींना खूप आनंद झाला.

दरम्यानच्या काळात महिषासुर नावाच्या म्हैस किंवा रेड्याच्या रूपातील दानवाला ब्रह्मदेवाकडून वर मिळाला होता की,'त्याला कोणताही पुरुष मारू शकणार नाही.' या वराने महिषासुराने

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