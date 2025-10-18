कोण खोटं बोलतय?

Modi's Strategic Silence : वरच्या शीर्षकाच्या नेमका उलटा प्रश्न म्हणजे ``कोण खरं बोलतय.’’ जे स्वतःचा वारंवार प्रचार करतात, त्यांना खोट्याचं खरं करायच असतं, अथवा लोकांना तसं भासायला हवं, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. अनेक वेळा खऱ्या सारखं खोटं बोललं, की लोकांना निदान असं वाटायला लागतं, की हा इतक्या वेळा सांगतोय, याचा अर्थ त्यात काहीतरी तथ्य असावं. राजकीय प्रचार अर्थात प्रपोगंडा याचं तेच लक्ष्य असतं. अनेकदा ते साध्य होतं. लोकांच्या मानसावर आपला बाण अचूक लागला, याचं समाधान राजकीय नेता, राजकीय पक्ष यांना मिळतं. .पण सतत दावे करणाऱ्याबाबत काय म्हणायच? लोकांच्या मनावर आपलं म्हणण कसं खरं आहे, हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता ``दावा-बहाद्दर’’ अथवा ``दावा-शिरोमणी’’ असा किताब देता येईल, तेही विशेषतः भारताबाबत व पंतप्रधान मोदी यांच्या संदर्भात. मोदींबरोबर झालेल्या संवादाचा दावा ट्रम्प यांनी करायचा व भारत सरकारने त्याचे खंडन करायचे, हे हल्ली आठवड्याकाठी घडत आहे. त्याबाबत मोदी मात्र मौन धरून आहेत. खंडन करायला ते परस्पर परराष्ट्र मंत्रालयाला सांगतात. स्वतः मात्र दाव्यांविषयी चकार शब्द उच्चारीत नाहीत, की ट्रम्पना प्रत्युत्तर देत नाही. हिंदीत त्याला ``आडे हाथ लेना’’, असं म्हणतात. देशातील विरोधकांना मात्र ते रोज ``आडे हाथ’’ घेतात. विशेषतः त्यांच्या प्रचारातून विरोधीपक्ष नेते राहूल गांधी सुटलेले नाही, सोनिया गांधी सुटलेल्या नाही, की काँग्रेस पक्ष सुटलेला नाही. बिहार विधानसभेच्या आगामी निवडणुका जशा जवळ येत आहेत, तसे राष्ट्रीय जनता दलावरील त्यांच्या व भाजपच्या हल्ल्यांना जोर चढतोय..``भारत पाकिस्तानमधील युद्ध मी सोडविले,’’ असा दावा ट्रम्प यांनी आजवर तब्बल 42 वेळा केला. त्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने तितक्याच वेळा खंडन करून ``भारत व पाकिस्तानच्या डिजिएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स) ची बोलणी झाल्यानंतर युद्धबंदी झाली,’’ असे सांगितले आहे. ट्रम्प यांच्या बोलण्यात एक सातत्य दिसते, की मोदी यांना मित्र म्हणायचे व दुसरीकडे येनकेन प्रकरेण भारताला धमकावित झोडपायचे. दोन्ही बाजू अयकल्या, की खोट कोण बोलतय, असा प्रश्न पडतो. किंवा खरं कोण सांगतोय, असा प्रतिप्रश्न विचारावा वाटतो. दरम्यानच्या काळात, जनता, विरोधी पक्ष मात्र संभ्रमात राहातात. वस्तुस्थिती, सत्य समोर येतच नाही. गोम अशी, की ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केल्याचे मान्य केल्यास त्याचे श्रेय मोदी यांना न मिळता ट्रम्प याना मिळते. ते त्यांना मिळू देणे हे राजकीयदृष्ट्या मोदींना परवडणारे नाही. त्यांच्या प्रतिमेला त्यामुळे धक्का बसेल, हे त्यांना मान्य नाही.गेल्या दोन दिवसात, ट्रम्प यांनी एक धमकी व एक दावा केला. पहिला, ब्रिक्स संघटनेला धमकी देत त्यांनी ``डॉलरच्या प्रभुत्वला धक्का लावू नका,’’ असे सुनावले. अर्जेन्टीनाचे अध्यक्ष जाव्हिएर मिलेयी यांनी गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली, तेव्हा ट्रम्प यांनी ब्रिक्सला आधी दिलेल्या धमकीचा पुनरूच्चार केला. ते म्हणाले, ``ब्रिक्स वॉज एन एटॅक ऑन डॉलर्स. ब्रिक्स राष्ट्रे डॉलर्सला पर्याय शोधण्याच्या मार्गाने गेल्यास त्यांच्यावर मोठ्या जकाती लावण्यात येतील,`` असे ते म्हणाले, ``मी धमकी देताच, सारी राष्ट्र (सदस्य) बाहेर आले. एव्हरीबडी ड्रॉप्ड आऊट. दे आर ऑल ड्रॉपिंग आऊट ऑफ ब्रिक्स.’’ हा त्यांचा दावा खरा आहे काय? याचे उत्तर, ``नाही’’ असेच आहे. हा दावा व धमकी नंतर ब्रिक्सचा (एकूण 20 सदस्य) एकही पदसिद्ध सदस्य, साह्यक सदस्य त्यातून बाहेर पडलेला नाही, की त्यापैकी कुणीही तसे जाहीर केलेले नाही. .Karad Crime: सैदापूर, कोयना वसाहतीमधून साडेसहा लाखांचे दागिने लंपास; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा नाेंद.ब्रिक्सचे पूर्ण सदस्य असलेले दहा देश आहेत. (पदसिद्ध सदस्य भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इंडोनेशिया, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिरात) व ब्रिक्सचे पार्टनर देश म्हणून (1 जानेवारी 2025 अखेर) बेलारूस, बोलिव्हिया, क्यूबा, कझाखस्तान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलँड, युगांडा, उझबेकिस्तान व्हिएतनाम या दहा देशांचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे, अर्जेंटीनाचे माजी अध्यक्ष अलबर्टो फर्नांडिस यांनी 2022 मध्ये ब्रिक्सच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. परंतु, 2023 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये ट्रम्प यांचे मित्र जाव्हिएर मिलेयी हे अध्यक्ष झाले. आता ट्रम्प यांनीच धमकी दिल्याने अर्जेंटीना सदस्य होण्याची सुतराम शक्यता नाही.येत्या दोन महिन्यात ब्रिक्स संघटनेचे फिरते अध्यक्षपद भारताकडे येणार आहे. त्यामुळे, एकीकडे भारतावर असलेली अमेरिकन जकातवाढीची टांगती तलवार व ब्रिक्सचे अध्यक्षपद आल्याने ट्रम्प यांच्या धमक्यांना उत्तर देण्याची जबाबदारी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर येणार आहे. त्यावेळी, केवळ ब्रिक्सच्या प्रवकत्याला, अथवा परराष्ट्र मंत्री डॉ एस.जयशंकर यांना पुढे करून भागणार नाही, तर मोदी यांना प्रत्युत्तर द्यावे लागेल. याचे आणखी एक कारण म्हणजे, त्यांच्यावर यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग या दोघांचाही दबाव येईल. भारत व ब्रिक्सचे हितसंबंध राखण्याची जबाबदारी मोदी यांच्यावर येणार आहे..ट्रम्प यांनी 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी आणखी एक दावा केला. ते म्हणाले, ``मोदी यांनी मला आश्वासन दिले आहे, की भारत रशियाकडून खनिज तेल आयात करणार नाही. ती एक छोटी प्रक्रिया आहे आणि लवकरच ती पूर्ण होणार आहे.’’ याचे तत्काळ खंडन केले, तेही परराष्ट्र मंत्रालयाने. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले, की दोन्ही नेत्यांमध्ये अशा प्रकारचे काही बोलणे झाल्याचे आमच्या माहितीत नाही. ``उर्जास्रोतांच्या अस्थिरतेकडे पाहता, भारतीय ग्राहकाचे हित ध्यानात ठेवण्याचे भारताचे धोरण आहे.’’भारत रशियाकडून खनिज तेल आयात करतो, त्यामुळे ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर 50 टक्के जकात लादली आहे. याच दरम्यान भारत व अमेरिका यांची व्यापार समझोत्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये वाटाघाटी चालू आहेत. त्यांचेही भवितव्य टांगणीला लागले आहे.वारंवार मौन बाळगण्याच्या मोदी यांच्या वागण्याकडे पाहता, विरोधकांनी त्यांना विचारलेले प्रश्न रास्त आहेत, असेच दिसते. विरोधीपक्ष नेते राहूल गांधी यांनी टीका करताना म्हटले आहे, की मोदी यांना ट्रम्प यांचे भय वाटते. ``ऱशियाकडून भारत खनिज तेल घेणार नाही, अशी घोषणा करण्यास ट्रम्प यांना ते निर्णय घेण्यास मान्यता देतात. एकीकडे ट्रम्प वारंवार अपमान (स्नब) करतात, तर दुसरीकडे मोदी त्यांना अभिनंदनाचे निरोप पाठवितात.’’ट्रम्प यांचे मोदी व भारताविषयी ``ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड’’ धोरण पाहता, येत्या काळात दोन्ही बाजूंचे संबंध अधिक नाजूक बनण्याची शक्यता टाळता येणार नाही. खोटं कोण बोलतय, खरं कोण सांगतय, हे प्रश्न कायम विचारले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.