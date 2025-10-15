Blog | ब्लॉग

Marathi Christian literature: मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन: मराठी साहित्याच्या इतिहासातील ख्रिस्ती लेखकांचे योगदान

Sahitya Sammelan: मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शतकभर साहित्य परंपरेचे प्रतिनिधित्व करतात. धर्मगुरु, लेखक व महिला अध्यक्षांचा ठळक सहभाग दिसतो.
कामिल पारखे
पुढील वर्षारंभात एकाच आठवड्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि त्याचबरोबर मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन होणार आहेत. मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाचे मावळते अध्यक्ष पौलस वाघमारे आणि नवनिर्वाचित संमेलनाध्यक्ष सायमन मार्टिन यांनी नाशिकमध्ये काल यासंदर्भात धावता दौरा केला.

