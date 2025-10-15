Marathi Christian literature: मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन: मराठी साहित्याच्या इतिहासातील ख्रिस्ती लेखकांचे योगदान

पुढील वर्षारंभात एकाच आठवड्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि त्याचबरोबर मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन होणार आहेत. मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाचे मावळते अध्यक्ष पौलस वाघमारे आणि नवनिर्वाचित संमेलनाध्यक्ष सायमन मार्टिन यांनी नाशिकमध्ये काल यासंदर्भात धावता दौरा केला..संत ज्ञानेश्वर यांनी तेराव्या शतकात `ज्ञानेश्वरी' हा महान ग्रंथ लिहिला. 'अमृतातेही पैजा जिके असा मराठीचा गौरव त्यांनी केला. सतराव्या शतकात ब्रिटिश जेसुईट फादर थॉमस स्टीफन्स यांनी `ख्रिस्तपुराण' हे महाकाव्य रचून त्यातही मराठीचा गौरव करणाऱ्या पंक्ती लिहिल्या. मराठी भाषेची महती या दोन ग्रंथांचा उल्लेख केल्यावाचून पूर्ण होऊ शकत नाही. मराठी साहित्यातील अनेक वाङ्मयप्रकारांत प्रथम निर्मितीचा मान ख्रिस्ती लेखकांकडे जातो..त्यामुळे आजच्या मराठी सारस्वताचा पाया ख्रिस्ती लेखकांनी घातला असे विधान केले तर ते विपर्यस्त असणार नाही असे `स्वदेशी आणि विदेशी ख्रिस्ती लेखकांची मराठी ग्रंथसंपदा' या ग्रंथाचे लेखक अनिल दहिवाडकर यांनी म्हटले आहे. याबद्दल शंका असणाऱ्यांनी दहिवाडकरांचा ग्रंथ अवश्य चाळावा..रेव्ह. विल्यम केरी यांनी इ. स. १८०५मध्ये बायबलच्या नव्या करारातील 'मॅथ्यूचे शुभवर्तमान' मराठीत भाषांतरित करून सेरामपूर (कोलकाता) येथे प्रसिद्ध केले.नागरी लिपीत प्रसिद्ध होणारे हे पहिले मराठी पुस्तक. मराठीप्रमाणेच भारतातील बहुतेक भाषांची आरंभीची व्याकरणे व कोश यांची निर्मिती विदेशी लेखकांकडून झालेली आहे. अमेरिकन मराठी मिशनने १८१७ मध्ये रेव्ह. गॉर्डन हॉलचे 'स्क्रीप्चर ट्रॅक्ट' मराठीत प्रसिद्ध केले, महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झालेले हे पहिले मराठी पुस्तक. फादर स्टीफन्स यांचे ख्रिस्तपुराण सतराव्या शतकात गोव्यात रोमी लिपीत प्रकाशित झाले होते..ललित वाड्मयात पहिल्या मराठी निबंधाचे 'कुटुंबप्रवर्तननीति' (१८३५) चे कर्तृत्व नाशिकच्या मिसेस कॅरोलीन चार्ल्स पिनहोर्न फरार यांचेकडे जाते. मेरी मार्था शेरवुड यांनी लिहिलेल्या `द आया अँड लेडी' या इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद याच कॅरोलीन फरार यांनी 'चमत्कारीक गोष्टी' या नावाने १८३४ साली केलेला अनेक अर्थानी गाजला. नाशिकच्या चर्च मिशनरीज सोसायटीच्या शाळांत शिकवल्या जाणाऱ्या कॅरोलीन फरार यांच्या या पुस्तकाची अनेक पुनर्मुद्रणे झाली..मराठीतील पहिली कादंबरीच्या मान बाबा पदमनजी यांची 'यमुना पर्यटन' या १८५७ साली प्रसिद्ध झालेल्या कादंबरीला जातो.. गॉर्डन हॉल यांच्या 'लेकरांची पहिली पोथी' या १८१८साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाच्या ५० आवृत्त्या निघाल्या आणि दहा लाखांहून अधिक प्रती छापल्या गेल्या. लक्ष्मीबाई टिळक यांचे `स्मृतिचित्रे' हे मराठातील एक अत्यंत नावाजलेले आत्मचरित्र आहे. फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो यांचे 'नाही मी एकला' हे आत्मचरित्र (राजहंस प्रकाशन) २०१९ला प्रसिद्ध झाले आणि पहिली आवृत्ती त्याच दिवशी संपली आणि अवघ्या पाच दिवसांत दुसरी आवृत्ती निघाली..बायबलचे मराठीत मुळाबर हुकूम भाषांतर करता याचे यासाठी पंडिता रमाबाई ग्रीक आणि हिब्रू भाषा शिकल्या. बायबलचे भाषांतर करणाऱ्या जगातील केवळ दोन महिलांमध्ये पंडिता रमाबाई यांचा समावेश होता. 'खिस्तायन' हे महाकाव्य रेव्ह. ना. वा. टिळक, लक्ष्मीबाई टिळक आणि देवदत्त टिळक या तिघांनी लिहिले. पिता, माता आणि पुत्र यांनी लिहिलेले हे जगातील एकमेव महाकाव्य आहे. खिस्ती लेखकांत शंभरहून अधिक पुस्तके लिहिणारे तीन शतकवीर आहेत..`अगा जे कल्पिले नाही' हे मराठीतले पहिले दलित आत्मकथन लिहिणारे सत्यवान नामदेव सूर्यवंशी यांनी २५० पेक्षा जास्त पुस्तके लिहिली. `'मराठी वाङ्मयाचे वाड्मयाचे भीष्माचार्य' म्हणून गौरवलेल्या `यमुनापर्यटन' कादंबरीचे लेखक बाबा पदमनजी यांची १०३ मराठी आणि दोन इंग्रजी पुस्तके आहेत. बोरिवलीत राहणाऱ्या वसईच्या जोसेफ तुस्कानो यांनी पुस्तकांची शंभरी पार केली आहे. विशेष म्हणजे मुख्य प्रवाहापासून पहिल्यांदाच वेगळी चूल मांडणाऱ्या मान मराठी ख्रिस्ती संमेलनाकडे जातो..पहिले साहित्य संमेलन शंभर वर्षांपूर्वी, १९२७ ला नाशिक येथे. त्याशिवाय मराठी दलित ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाने १९९२ पासून वेगळा संसार थाटला आहे आणि आणि आतापर्यंत तब्बल अकरा संमेलने भरवली आहेत. १९२७ नंतर गेल्या शतकभरात एकूण ३६ संमेलने झाली असून त्यात २५ मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलने आणि ११ मराठी दलित ख्रिस्ती साहित्य संमेलनांचा समावेश होतो. महिला संमेलनाध्यक्षांची संख्या - त्यात लक्ष्मीबाई टिळक, सिसिलिया कार्व्हालो आणि अनुपमा निरंजन उजगरे यांचा समावेश -लक्षणीय आहे. पुण्यातल्या १९९२ सालच्या मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष असलेल्या फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची नंतर मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावर निवड झाली होती..Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.ख्रिस्ती मराठी साहित्याचे आणखी एक वेगळेपण आहे. ते म्हणजे ख्रिस्ती धर्मगुरुंचे मराठी साहित्यातील उलेखनीय योगदान. अर्थात याचेही आद्य प्रवर्तक फादर थॉमस स्टीफन हे धर्मगुरूच आहेत, असे फादर दिब्रिटो यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत झालेल्या एकूण छत्तीस ख्रिस्ती आणि दलित ख्रिस्ती मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षांमध्ये धर्मगुरुंची संख्या लक्षणीय आहे त्याचे मुख्य कारण हेच आहे. महत्त्वाची बाब अखिल भारतीय साहित्त्य संमेलनांप्रमाणे मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनांचे आणि मराठी दलित ख्रिस्ती साहित्य संमेलनांचेसुद्धा दस्तऐवजीकरण झालेले आहे. 'धर्म ख्रिस्ताचा, विचार साहित्याचा! - शतकातील ख्रिस्त संमेलनाध्यक्षीय भाषणे व त्यावरील समीक्षा' या शीर्षकाचा दिलीपराज प्रकाशनाचा ४१० पानांचा जाडजूड ग्रंथ सुनील श्यामसुंदर आढाव यांनी पुढील पिढ्यांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यादी तशी खूप मोठी आहे.. 