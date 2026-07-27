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Drug Addiction: मन हरले की व्यसन जिंकते

Beat Addiction With a Strong Mind: तरुणांच्या भावनिक पोकळीवर मरहम नसेल, तर अमली पदार्थांचा बाजार कधीच कोलमडणार नाही; मनोनिग्रह, भावनिक बुद्धिमत्ता आणि मानसिक सक्षमीकरण हाच व्यसनमुक्त भारताचा खरा मार्ग
Mental Health and Addiction Prevention When the Mind Loses Addiction Takes Control of Your Life

Mental Health and Addiction Prevention When the Mind Loses Addiction Takes Control of Your Life

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-डॉ. नीलिमा सोना

अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखणे आवश्यक असले, तरी व्यसनामागील खरी समस्या म्हणजे तरुणांमधील भावनिक पोकळी. भावनिक बुद्धिमत्ता, मनोनिग्रह आणि मानसिक सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले, तर व्यसनमुक्त समाज घडविता येईल.

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