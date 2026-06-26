Blog: जॅझ संगीताची जागतिक राजधानी – न्यू ऑर्लियन्स

विजय नाईकमध्यरात्रीचा एक वाजत आला होता. न्यू ऑर्लियन्सच्या फ्रेन्च क्वार्टरमधील निमुळत्या बर्बॉन रस्त्यावर जॅझ संगीताचे स्वर टीपेस पोहोचले होते. त्याच्या सुरांवर तरूण मुलं मुली, वयस्क, प्रेमी युगुले ठेका धरून नाचू लागली.सिगरेट्स अन् सिगार्सचा धूर आणि उग्र वास पसरलेला होता. पादपथावरून चालणं मुश्कील इतकी गर्दी. जॅझचा ड्रम, बास, गिटार, सॅक्सोफोन, ट्रम्पेट,, ट्राँबोन, क्लॅरिनेट ही वाद्ये वाजविणारे सारे कृष्णवर्णीय अमेरिकन गळ्याचा नळा करून त्यात हवा फुंकत होते. हे संगीत तसे कर्कशच. जॅझ संगीताची ती खासियत. त्याच रस्त्यावर दुतर्फा एकमेकाला लागून असलेल्या शेकडो रेस्टॉरन्ट्समधून चालू असलेल्या जॅझ शो मध्ये वर उल्लेखिलेल्या वाद्यात भर होती, ती पियानोच्या सुरांची..आमचेही पाय तेथून हलत नव्हते. या संगीतात एक प्रकरचा जोश, शरीरीच्या प्रत्येक अवयवाची लयबद्ध हालचाल दिसत होती. डान्स करून करून दमलेल्या चेहऱ्यांवरही हास्य चमकत होते. या भागातील काही रस्त्यांवर वाहनांना पूर्ण बंदी असते. बोटावर मोजण्याइतकेच रस्ते वाहनांसाठी मोकळे असतात. अशा वातावरणात गुन्हेगारी होऊ नये, म्हणून रस्त्यारस्त्य़ावरून लष्कराचे सशस्त्र सैनिक फेऱ्या मारत होते. कायद्याचे कुणी उल्लंघन करू नये, हा त्या मागचा उद्देश. त्यांच्या उपस्थितीमुळे जॅझ संगीताच्या गोंगाटातही आम्हाला सुरक्षित वाटत होते. पर्यटकांचाही तोच अनुभव.जॅझ संगीताचं संग्रहालय याच मार्गावर आहे. जॅझच्या सुरांना भरती येते ती मध्य रात्री नंतर. त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी काही थिएटर्समधून जगप्रसिद्ध संगीतकारांचे शो पाहाण्यास शेकडो डॉलर्स खर्च करून श्रीमंत लोक वर्दी लावतात..हे दृष्य पाहाण्य़ास व संगीताचा स्वाद घेण्यासाठी जगातून लोक येतात. न्यू ऑर्लियन्स ही जॅझ संगीताची जागतिक राजधानी, प्रसिद्ध मार्डी ग्रास महोत्सव साजरा करणारं हे प्रमुख शहर. त्यात वापरण्यात येणाऱे रंगीबेरंगी झगे, पिसांचे मुकुट व सप्तरंगी मण्यांच्या माळा यांचं संग्रहालय आहे. घरोघरी या माळा घरांच्या कठड्यावर, झाडांवर टांगलेल्या असतात. काही ठिकाणी त्यातून सोडलेल्या लाईट्स मुळे झाडांना एक वेगळाच साज चढतो. गोव्यातील कार्निव्हल, ब्राझीलमधील सांबा सारखा या शहरात मार्डी ग्रास चा महोत्सव साजरा केला जातो.न्यू ऑर्लियन्समधून मिसिसिपी वाहते. शहर दोन्ही बाजूला वसलेलं. न्यू ऑर्लियन्स ही लुइझियानाची राजधानी. मिसिसिपीचं पात्र अडीच ते तीन हजार फूट रूंद व काही ठिकाणी दोनशे फूट खोल आहे. अमेरिकेतील ही दुसऱ्या क्रमांकाची नदी (पहिल्या क्रमांकाची मिसौरी नदी २५४० कि.मी.) उत्तरेतील मिनेसोटा राज्यातील इटास्का सरोवरातून उगम पावते व दहा राज्यातून २३५० कि.मीचा प्रवास करून न्यू ऑर्लियन्स नजिक असलेल्या गल्फ ऑफ मेक्सिकोला जाऊन मिळते. त्यातून मालाची वाहतूक करणारी जहाजं ये-जा करीत होती. तर किनाऱ्यावर असलेल्या दोन प्रवासी बोटी दोन तासांचे जलपर्यटन करण्यासाठी सिद्ध झालेल्या होत्या. नदीचा काठावरील पादपथ (बोर्ड वॉक) मैल दोन मैल पसरलेला. त्यावर बसण्यासाठी सुंदर बाकं. त्यामुळं चालून दमलं, की त्यावर बसून खळखळणाऱी मिसिसिपी डोळ्यात भरून घ्यायची..UPSSSC ने जाहीर केला ३,४४६ सरकारी नोकऱ्यांचा निकाल; कृषी विभागात मेगा भरती पूर्ण; लवकरच मिळणार नियुक्ती.नदीची साथ मिळाली, की शहराच्या सौंदर्यात भर पडतेच. लंडनमधील थेम्स, पॅरिसमधील सेन, वॉशिंग्टनमधील पोटोमॅक, एटलांटामधील चाटाहुची, रोममधील टायबर, न्यू यॉर्कमधील हडसन, व इस्ट रीव्हर, शांघायमधील पर्ल, किंसाशामधील काँगो, कैरोमधील नाईल, मॉस्कोतील मस्क्वा व याउझा, कॅनडा व अमेरिकेला जोडणारी नायगरा, झुरिकमधील लिम्मत, इस्तंबुलमधील बोस्फोरस, बोस्टनमधील चार्लस, बर्लिनमधील ऱ्हाइन, कीव्हमधील नायपर, प्रागमधील व्लातावा, अहमदाबादमधील साबरमती, हरिद्वारमधील गंगा, अयोध्येतील शरयू, गोव्यातील मांडवी व झुआरी यांना गेल्या काही वर्षात भेट देताना मला ते सौदर्य पाहाता अन् अनुभवता आलं.नदी पर्यटनाव्यतिरिक्त न्यू ऑर्लियन्सच्या भवाताली पसरलेल्या पाणथळ प्रदेशाचे दर्शन घडविणाऱ्या एअर बोटस्च्या जाहिराती दिसत होत्या. या पाणथळाचा विस्तार सहा हजार ते बारा हजार चौरस मैल आहे. अशाच प्रकारच्या एअर बोटमधून आम्ही गेल्या वर्षी फ्लऑरिडातील एव्हरग्लेड्स (वेट लँड) राष्ट्रीय उद्यानातील अदभुत पाणथळ प्रदेशातून बोटिंग केले होते. याला ‘रिव्हर ऑफ ग्रास (गवताची नदी)’ असे नाव आहे. तेथे जलचल, मगरी, बर्मीज अजगर, पक्षी पाहिले होते. ब्रिटानिकानुसार, एव्हरग्लेड्स ११ हजार १०० चौरस कि.मी. पसरलेले आहे..बिलोक्सीहून न्यू ऑर्लियन्सला निघालो, तेव्हा अशाच पाणथळ असलेल्या एका ठिकाणी सहज थांबलो असता, आमचा आवाज अयकून चार पाच मगरी जलपर्णीतून डोके काढीत आमच्या दिशेनं सरसरत आल्या. त्या जागी फलकावर सूचना होती, मगरींना त्रास देऊ नका किंवा त्यांना खायला देऊ नका. मगरी आमच्याक़डे शांतपणे पाहात होत्या. परंतु, त्यांच्यापासून उंच अंतरावर आम्ही उभे असल्याने त्यांच्या हल्ल्याची भीती नव्हती. तरी सारी खबरदारी घेण्याचीही सूचना होती.मिसिसिपीतील बिलोक्सी हे शहर ते न्यू ऑर्लियन्स दीड तासांचं अंतर. तेथे जातांना लागतात ते गल्फ ऑफ मेक्सिकोवर उभारलेले मैलोन मैल अंतर पसरलेले महाकाय रस्ते व पूल. रस्ता समुद्रकाठचा असल्यानं नयनरम्य वाटत होता..Accident News: एका क्षणात संपलं सगळं! संभाजीनगरातील चार कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर, चार व्यावसायिकांचा जागीच मृत्यू.लुइझियाना हे फ्रेंच भाषेतील नाव असून, दर्यावर्दी रेने रॉबर्ट कॅव्हेलियर यानं फ्रान्सचा चौदावा राजा किंग लुई याच्या नावावर ठेवलं. त्याला ‘आयएनए ( प्रदेश )’ हा शब्द जोडून त्याचे लुइझियाना झालं. फ्रान्स, स्पेन यांनी हा प्रदेश पादाक्रांत करू न त्यावर राज्य केलं. त्यामुळे, इथं पाहावयास मिळतात, त्या फ्रेन्च व स्पॅनिश स्थापत्याच्या अयतिहासिक इमारती. जॅकसन स्क्वेअर (चौक) याला ‘हॉर्ट ऑफ द सिटी’ म्हटलं जातं. तब्बल १६० वर्षापूर्वी १८६२ मध्ये सुरू झालेलं ‘कॅफे डी मुंडो’ (Café de Mundo) हे प्रसिद्ध फ्रेन्च रेस्टॉरन्ट आहे. तिथं स्वाद घ्यायचा तो डार्क रोस्टेड चिकोरी कॉफी व पृष्ठभागावर पिठीसाखर पसरलेल्या बिगनेट्सचं. हा तेथील खास पदार्थ भारतीय चिरोट्यासारखा असतो. रेस्टॉरंन्टच्या समोर असलेल्या कठ़ड्यावर बसून एक कृष्णवर्णीय जॅझ गात होता. परिसरातील चौकात जागोजागी सात आठ वर्षांची व काही तरूणांची टोळकी जॅझची वाद्य व गायनात भान विसरून मग्न होती. त्यांच्या समोर ठेवलेल्या बादल्यात लोक पैसे टाकत होते. छोटी छोटी मुलं प्लॅस्टिकच्या उलट्या बदल्या रस्त्यावर मांडून त्यावर ड्रमस्टिक्स ने ताल धरत बसली होती. न्यू ऑर्लियन्सच्या रोमारोमात जॅझ संगीत भरलं आहे. याच शहरात आपापल्या जॅझच्या कौशल्याचं प्रदर्शन करण्यासाठी जगभरातून जॅझ संगीतकार येतात आणि रात्री रंगवून टाकतात..लुई डॅनियल आर्मस्ट्राँग (१९०१ ते १९७१) यानं जॅझ संगीताचा शोध लावला, तो याच शहरात जन्मला. हा जॅझचा बादशहा, (किंग ऑफ जॅझ) सॅचमो, सॅच व पॉप्स या नावानही ओळखलं जातो. त्याच्या नावानं इथं उद्यान वजा स्मारक असून, त्यात त्याचा पुतळा आहे. तर, फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष चार्लस डी गॉल यांनी भेट दिलेला जोन ऑफ आर्कचा सोनेरी पुतळा जॅकसन् चौकाच्या टोकाला दिसतो. त्याच्या शेजारी रोज खुला फ्रेन्च बाजार भरतो.न्यू ऑर्लियन्सला इतिहास आहे तो मात्र गुलामगिरीचा. लुइझियाना ही फ्रान्स, स्पेन व नंतर अमेरिकेची वसाहत होती. १७१८ पासून तेथे ‘औरोरे’ व ‘डुक डू मेन’ या जहाजातून १७१९ मध्ये ४५१ गुलामांना आफ्रिकेतून आणण्यात आले. ट्रान्स एटलांटिक गुलामांच्या व्यापाराचा हा भाग होता. १२ हजार गुलामांना आणल्याची नोंद दस्तावेजात आहे. ते सुमारे आफ्रिकेतील सुमारे वीस देशातून आले, त्यात प्रामुख्याने सेनेगांबिया, गोल्ड कोस्ट, बेनिन, काँगो, अंगोला, आदींचा समावेश होतो. न्यू ऑर्लियन्स उभ राहिलं, ते त्यांच्या कष्ट व मजूरीतून. आफ्रिकेतून जहाजाने येताना हजारो गुलामांचा रोगराई, कुपोषण, यामुळे तर मृत्यू झालाच. पण, हजारो मैल दूर असलेल्या अमेरिकत येताना आलेल्या समुद्री वादळांनीही असंख्य गुलामांचे जीव घेतले. शेकडोंना जलसमाधी झाली. आफ्रिकेतून न्यू ऑर्लियन्सचा एटलांटिक महासागरातून प्रवास करण्यास त्या काळात ६० दिवस लागत. दरम्यान, जेरीस येऊन गुलाम बंड करीत. ते मोडून काढण्यासाठी त्यांच्यावर अत्याचार केले जात. जहाजाने आणल्यावर त्यांना मिसिसिपीच्या किनाऱ्यावर सोडले जात असे. १८०८ मध्ये अमेरिकेने गुलामांच्या व्य़ापारावर पूर्णपणे बंदी घातली, तरी चोरट्या मार्गाने पुढील काही वर्ष गुलामांचा व्यापार सुरू राहिला. दस्तावेजात नोंद असलेले गुलामांना घेऊन येणारे शेवटचे फेनिक्स हे जहाज १८३० मध्ये न्यू ऑर्लियन्सला आले..तत्पूर्वी १८०३ मध्ये त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी नेपोलियन बोनापार्ट याच्याकडून न्यू ऑर्लियन्स हे शहर केवळ १५ दशलक्ष डॉलर्स देऊन खरेदी केले.शहराची भ्रमंती करताना १९७५ मध्ये बांधलेले सीझर्स सुपर डोम ही गोलाकार इमारत डोळ्यात भरते. ते जगातील सर्वात मोठे फिक्स्ड डोम असून ते उभारण्याठी २० हजार टन लोखंड वापरण्यात आले. त्यात आठ वेळा सुपर बौल( अमेरिकन फुटबॉल) चे सामने झाले असून, न्यू ऑर्लियन्सवर चक्रीवादळ कट्रीनाने आघात केला व शहरात पूर आला, तेव्हा सूपर डोमम ने तीस हजार नागरिकांना आसरा दिला.शहरात अनेक ठिकाणी नोला हे शब्द इमारतींवर दिसले. विचारता त्याचा अर्थ ‘न्यू ऑर्लियन्स- लुइझियाना’ असा असल्याचे कळले.बिलोक्सी, तसेच न्यू ऑर्लियन्स मध्ये आम्ही फिरत होतो, तेव्हा मोबाईलवर सकाळी सूचना आली, की जोरदार पाऊस व पूर येण्याची शक्यता आहे, तेव्हा हवा पाहूनच घरातून बाहेर पडा. पण, दिवस कमी असल्याने त्या पावसातही आम्ही केलेली बिलोक्सी आणि न्यू ऑर्लियन्स शहरांची भ्रमंती कायमची स्मृतीत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.