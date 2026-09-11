Pune Nostalgia: माझ्या आठवणीतील गाव

श्रीकृष्ण वा. देवसहकार नगर नं. २, पुणे ९माझ्या लहानपणीच्या पुण्याची आठवण झाली की मन आनंदाने व आठवणीने भरून येते. आज पुण्याचा कायापालट झाला आहे. त्यावेळचे पुणे हे अत्यंत शांत, सुंदर व आल्हाददायक होते. त्यावेळचे राहणीमान खूपच साधे व सरळ व धार्मिक होते. त्यावेळी अन्नाला, पाण्याला खूप गोड चव होती. सर्वच समाज अत्यंत सुखी व समाधानी होता. आम्ही त्यावेळी मंडईजवळ बारी वाड्यात राहत होतो. त्यावेळी वाड्यात ३० बिऱ्हाडे होती. वाड्यातील वातावरण अत्यंत चांगले होते. कुणाकडे भजी केली किंवा खमंग चिवडा केला की त्याचा वास सबंध वाड्यात येत असे. कुणाचे लग्नकार्य असले तर सर्वजण आपल्या घरचे कार्य समजून मदत करीत असत. कुणाचे दुखले खुपले तरी सर्वांचे हात मदतीसाठी पुढे येत असत. खूप गुण्यागोविंदाने माणसे रहात होती..आमच्या घरात आईवडील व चार भावंडे. खूप श्रीमंत नसले तरी खाऊन पिऊन सुखी होतो. अशी अनेक कुटुंबे व नातेवाईक यांच्यात खूप आपलेपणा असे. ते दिवस आठवले की डोळ्यातून अश्रू येतात. आताच्या फ्लॅट संस्कृतीमुळे या गोष्टी लोप पावल्या आहेत. माणूस आपमतलबी व स्वार्थी झाला आहे असे वाटते..त्यावेळी पुणे अतिशय वृक्षसमृद्ध असे गाव होते. कोणत्याही शहराला हेवा वाटावा असे हवामान व पाणी होते. पाण्याला खूप गोड चव होती आणि वृक्षांची खूप विविधता होती. फर्ग्युसन रोड, जंगली महाराज रोड, सिंहगड रोडची वृक्षतोड रस्तारुंदीच्या नावाखाली झाली. कोणत्याही शहराचे पर्यावरण संतुलन त्याच्या वृक्षसंपदेवर अवलंबून असते. पुण्याला अतिशय वैभवशाली इतिहास, वैविध्यपूर्ण भूगोल आणि भौगोलिक स्थान आणि भूरचना, चार नद्या व धरणे यामुळे सुखद हवामान. असे अभिमानाने म्हणावेसे वाटते की, महाराष्ट्रातच काय भारतात हवेशीर शहर म्हणून प्रसिद्ध होते..त्यावेळी आजच्यासारखी इतकी नाटके, सिनेमे सवंग नव्हती. रेडिओपर्यंतच आमची मजल आहे. वाड्यात एक/दोन रेडिओ असत. बिनाका गीतमाला किंवा क्रिकेट कॉमेंट्री किंवा एखाद्या वक्त्याचे भाषण लोक रेडिओवर ऐकत असत. पुण्याला खूपच धार्मिक अधिष्ठान होते. गणपतीची मंदिरे, मारुतीची मंदिरे, बेलबाग, तुळशीबाग, पर्वती व सारसबागेमुळे वातावरण खूप छान असे. आमच्या वेळी विठ्ठलवाडी व अरण्येश्वर किंवा पर्वती ही सहलीची ठिकाणे असत. मंडई व दत्त मंदिर त्यामुळे ह्या परिसराला खूप महत्त्व असे.पुण्याच्या इतिहास शिवाजी महाराज, पेशवे यांनी समृद्ध केला आहे. विश्रामबाग वाडा, शनिवार वाडा, पर्वती ही ठिकाणे खूप पवित्र व इतिहासाचा दाखला देणारी होती..पुण्याचा गणपती उत्सव हा खूप उत्साहाचा आनंदाचा असे. आफळेबुवांचे कीर्तन, आचार्य अत्रे, पु. लं. ची व्याख्याने रसिकांची मने जिंकत असत. दादा कोंडके यांच्या सिनेमातली गाणी खूप लोकप्रिय होती. पुणे हे खाद्यप्रेमींचे म्हणून खूप प्रसिद्ध होते. उदा. बादशाही बोर्डिंग, पुना बोर्डिंग हाउस किंवा पाटणकरांची खानावळ व कावरे आणि बुवा चे आईस्क्रीम प्रसिद्ध होते. त्याचप्रमाणे जुनी चित्रपटगृहे आर्यन, प्रभात, मिनर्व्हा, भानुविलास व अलका खूपच नावाजलेली होती.घरात किंवा उत्सवात अळूची भाजी, जिलेबी, मठ्ठा किंवा मसालेभात हेच प्रमुख अन्न असे. पुरणाची पोळी व कटाची आमटी प्रसिद्ध होती. पानाचे अनेक ठेले होते. अमृततुल्य चहाची ४०० दुकाने होती. तेथील वाफाळता आलेयुक्त चहा खूप भावत असे. टांगा व सायकल ही प्रमुख वाहने होती. असे माझे पुणे रंगीबेरंगी होते. मनाला भावत होते. असे हे मनातले सुंदर शहर सायकलीचे शहर होते. पुणे हे पेन्शनरांचे शहर होते. विद्येचे माहेरघर म्हणून आजही प्रसिद्ध आहे. येथील फुलांचा बाजार मोगरा, जाई-जुई किंवा सोनचाफा आणि गजऱ्यांचा सुगंध सर्वत्र दरवळत असे. गुलाबपाण्याचे फवारे व काका हलवायाचे पेढे प्रसिद्ध होते. येथील जेवणाला खूप खमंग चव असे..पण आज हे माझ्या आठवणीतले पुणे शहर राहिलेले नाही. पानशेतच्या पुरात वाहून गेले त्यामुळे नवीन नवीन वसाहती निर्माण झाल्या. सिमेंटची जंगले उभी राहिली व मोटारगाड्यांची संख्या अमाप झाली. माणूस माणसाला पारखा झाला आहे. नवीन रस्ते उड्डाणपूल झाले पण यात माणूस हरवत आहे.आज आठवणीतील पुणे मला परत मिळेल का हो?इतिहासप्रसिद्ध शनिवारवाडा इ.स. १८२८ मध्ये तट-बुरुज वगळता संपूर्णतः जळून खाक झाला. शनिवारवाड्याचं पटांगण विस्तृत होतं. या पटांगणाचा उपयोग झाला पाहिजे या हेतूने इंग्रजांनी इ.स. १८४० च्या आसपास या जागी मंडई किंवा फळबाजार करण्यास परवानगी दिली. ही पुण्याची पहिलीवहिली मंडई..पुण्याची लोकसंख्या आणि बाजाराची व्याप्ती जसजशी वाढू लागली तसतशी पुन्हा एकदा जागेची कमतरता जाणवू लागली. बरीच चर्चा, ठराव, कायदेशीर कटकटी होऊन अखेर खाजगीवाल्यांची मध्यवर्ती बाग ताब्यात घेऊन इ.स. १८८५ मध्ये अतिभव्य रे मार्केटची उभारणी झाली. जुन्या मंडईतला भाजीबाजार सक्तीने नव्या मार्केटमध्ये हलवण्यात आला.कोतवाल चावडीपाशी हा रस्ता दुभंगून दोन दिशांना जाई. डावा रस्ता रामेश्वर मंदिरावरून थेट स्वारगेटला जाई. तर उजवा रस्ता तुळशीबागेच्या उत्तरेकडून विश्रामबागवाड्यासमोर बाजीराव रस्त्याला मिळे. कोतवाल चावडीच्या मागे सरदार खाजगीवाल्यांचा तीन चौकी भव्य वाडा होता आणि त्याच्या पूर्वेला व तुळशीबागेच्या दक्षिणेला त्यांचीच दहा-बारा एकरांची प्रशस्त बाग होती. हीच बाग ताब्यात घेऊन त्या जागी मंडई बांधण्यात आली..बागेच्या अवतीभवती रविवार पेठेतील श्रीमंत सराफ बाजार, समृद्ध धान्यबाजार व बोहरी आळी, बुधवारातील भपकेबाज कापडबाजार, दक्षिणेस भाऊ महाराज बोळातील लकडखाना किंवा लाकडाच्या वखारी, शुक्रवारातील लोणार आळी म्हणजेच कोळशाचे कारखाने व वखारी, पलीकडे लोहार आळी असे अनेकविध बाजार पसरले होते. थोडक्यात, अशी मोक्याची जागा अन्यत्र मिळणं अवघडच होतं. फक्त भाजीबाजाराचीच काय ती उणीव होती. नाही म्हणायला गुरुवार, शुक्रवार पेठेत व कोतवाल चावडीशेजारी लहान लहान भाजीआळ्या होत्या, पण त्या पुरेशा नव्हत्या. नव्या मंडईमुळे ही गरज पूर्ण झाली.सुकी भाजी, अळूची भाजी, मसालेभात, पापड आणि एखादं “स्वीट”. एकदम टिपिकल मेन्यू. दिलखुश होण्यासाठी आणखी काय पाहिजे? अर्थात, स्वीटपेक्षाही इथे सर्वाधिक मागणी असते अळूची भाजी आणि मसालेभात यांना. नशीब जोरावर असेल तर डाळिंब्यांची उसळ वगैरे पण ताटात येते. मग रविवार फुल्ल टू वसूल! इथले वाढपीही हात आखडता न घेता वाढत असतात. त्यांची अट एकच असते, कृपया वाया घालवू नका.एखाद्या सुगरणीच्या हातच्या जेवणाच्या तोडीचं जेवण इथे मिळतं. काय बिशाद कोणी याला मेसचं जेवण म्हणेल. त्यामुळे एखादी-दुसरी पोळी जास्त जाते. ही झाली इथे जेवण्यातील मजा. पण आजही अनेक घरांमध्ये पुना बोर्डिंगमधून रविवारी पार्सल जातं. ते पार्सल असतं अळूची भाजी आणि मसालेभात यांचं- फक्त दोनच गोष्टी. रविवारी अनेक मेसमध्ये 'गोड काय' याचं औत्सुक्य असतं. पण इथे लोक आसुसलेले असतात भुरका मारून अळूची भाजी प्यायला (खायला नव्हे) आणि मसालेभात खायला..पुना बोर्डिंगपासून पाच मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या 'बादशाही'बद्दल लिहिलं नाही तर पुण्यातल्या खानावळी हा विषय पूर्ण होऊच शकत नाही. पुण्यातली पहिली खानावळ कोणती हा संशोधनाचा विषय आहे, पण 'बादशाही' ही पुण्यातल्या आद्य खानावळींपैकी एक आहे हे नक्की.पूर्वीच्या काळी बाहेरून पुण्यामध्ये काही ना काही कामासाठी राहायला येणारे विद्यार्थी किंवा नोकरदार दोन पत्ते घेऊन येत असावेत. पहिला म्हणजे एखाद्या नातेवाईकाचा, पूर्वी आलेल्या गाववाल्याचा किंवा जवळच्या मित्राचा आणि दुसरा बादशाही खानावळीचा. बादशाही बोर्डिंग हाउसचं पुण्याच्या खानावळींमध्ये इतकं मानाचं स्थान आहे!कोणे एके काळी बाहेरगावाहून पुण्यामध्ये आलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या पोटाला 'बादशाही'ने आधार दिला. अगदी विद्यार्थ्यांना परवडेल अशा दरामध्ये वामनराव छत्र्यांनी अनेक वर्ष ही मेस चालवली. आजही तशाच धर्तीवर ती सुरू आहे. बाहेरच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच पुणेकरांनीही बादशाहीवर जीव लावला. बादशाहीनेही हजारो पुणेकरांची क्षुधाशांती केली.इथल्या छोट्या वाट्याची भले अनेकजणांनी टिंगल केली असेल, पाणीदार ताकाची थट्टा उडवली असेल, पण तो विषय तेवढ्यापुरताच. वर्षानुवर्षे तीच चव, तेच वाढपी आणि तशीच वागणूक यांच्या जोरावर बादशाहीचा स्वतःचा एक परिवार निर्माण झाला आहे.त्यामुळेच अनेक मोठ्या पदांवर असलेले अधिकारी, कामासाठी परदेशांत स्थायिक झालेले असंख्य इंजिनियर्स, बाहेरून पुण्यात येऊन आता पक्के पुणेकर झालेली मंडळी नि जुन्या जमान्यातील पुणेकरांच्या हृदयाच्या कोपऱ्यात 'बादशाही' हे नाव नुसतं उच्चारलं तरी ही मंडळी जुन्या दिवसांमध्ये रमून जातात. खूप कमी हॉटेल किंवा रेस्तराँना हे भाग्य मिळतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.