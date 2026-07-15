मोशी दुर्घटनेनंतर बचाव, चौकशी आणि न्याय; प्रशासनाने संकट कसं हाताळलं? प्रशासनाच्या कामाचा वेध

काही दुर्घटना केवळ शहरालाच नव्हे, तर त्या शहराच्या नेतृत्वालाही कठोर परीक्षा देतात. मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील दुर्दैवी दुर्घटनेने संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड हादरून गेले. बचावकार्य सुरू असतानाच सोशल मीडियावर विविध अफवा, टीका आणि तर्क-वितर्कांना उधाण आले. मात्र, प्रशासनाने कोणत्याही वादात न अडकता आपले संपूर्ण लक्ष बचावकार्य, समन्वय, चौकशी आणि पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यावर केंद्रित ठेवले..या संपूर्ण प्रयत्नांचे नेतृत्व आयएएस अधिकारी तथा पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय एन. सूर्यवंशी यांनी केले. घटनास्थळी सातत्याने उपस्थित राहून त्यांनी बचावकार्याचा आढावा घेतला, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला आणि प्रत्येक निर्णय संवेदनशीलता, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करत घेतला..सरकारचा समन्वयित प्रतिसादया संपूर्ण संकटाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले. प्रशासनाकडून नियमित माहिती घेत त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, सरकारची भूमिका केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रियांपुरती मर्यादित राहू नये. पीडित कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळावी आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी प्रशासनाने सर्व स्तरांवर प्रभावी पावले उचलावीत. राज्य सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्यातील समन्वयामुळे मदतकार्य, चौकशी आणि प्रशासकीय निर्णय एकाच वेळी वेगाने पुढे सरकले..Meena river flood impact: मीना नदीत जलपर्णी व कचऱ्यामुळे प्रवाह अडला; पुराचे पाणी शेतात घुसून सुपीक माती वाहून, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान.बचावकार्याला सर्वोच्च प्राधान्यघटनेनंतर डॉ. सूर्यवंशी यांनी तातडीने आपत्कालीन यंत्रणा कार्यान्वित केली आणि स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून संपूर्ण बचावमोहीमेचे नेतृत्व केले. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन भारतीय लष्कराची मदत मागविण्याचा निर्णयही त्यांनी त्वरित घेतला. अत्याधुनिक उपकरणे आणि विशेष कौशल्यामुळे बचावकार्याला मोठी गती मिळाली. भारतीय लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), अग्निशमन दल, पोलीस, पीएमआरडीएची बचाव पथके आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागांनी समन्वयाने काम करत ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि जीव वाचवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले..बचावकार्य सुरू असतानाच प्रशासनाने कायदेशीर आणि विभागीय कारवाईलाही सुरुवात केली. डॉ. सूर्यवंशी यांनी संबंधित कंत्राटदाराविरोधात तात्काळ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावी यासाठी मुख्य अभियंता-२ संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आळहाट यांच्याकडील पर्यावरण विभागाशी संबंधित जबाबदाऱ्या काढून त्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्या. या निर्णयांमधून प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याची भूमिका स्पष्ट केली..संवेदनशीलतेसह न्यायडॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासाठी ही घटना केवळ प्रशासकीय फाईल नव्हती. त्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे होते की, या कठीण काळात कोणत्याही पीडित कुटुंबाला शासन एकटे सोडणार नाही. त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाने आर्थिक मदत, आवश्यकतेनुसार रोजगार सहाय्य आणि पात्र कुटुंबांना संबंधित बिल्डरकडून ₹२५ लाखांहून अधिक अतिरिक्त नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे मदत केवळ सरकारी तरतुदींमध्ये मर्यादित राहिली नाही. अधिकाऱ्यांना पीडित कुटुंबांच्या सातत्याने संपर्कात राहण्याचे, प्रत्येक प्रशासकीय प्रक्रियेत मदत करण्याचे आणि अनावश्यक अडथळे दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. प्रशासनाचा दृष्टिकोन स्पष्ट होता. न्याय मिळेपर्यंत शासनाने नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे..यापूर्वीही सिद्ध झालेले नेतृत्वडॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीशी परिचित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ही कार्यपद्धती त्यांच्या नेतृत्वशैलीशी सुसंगत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी संकट व्यवस्थापन, तातडीचे प्रशासकीय निर्णय आणि लोककेंद्रित प्रशासनामुळे व्यापक प्रशंसा मिळवली होती. कठीण निर्णय घेतानाही पारदर्शकता कायम ठेवण्याच्या त्यांच्या शैलीमुळे प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला..'ऑपरेशन कायापालट'द्वारे आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा असोत, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा किंवा शहरी प्रशासन—डॉ. सूर्यवंशी यांनी प्रत्येक क्षेत्रात प्रभावी नेतृत्वाची छाप सोडली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील त्यांची भूमिका त्याच विचारसरणीचे प्रतिबिंब मानली जात आहे. आजच्या डिजिटल युगात मतं काही मिनिटांत तयार होतात. मात्र, सत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरावे, संयम आणि जबाबदारी आवश्यक असते..Pune Metro Delay: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचा मुहूर्त पुन्हा हुलकावणी; पीएमआरडीएच्या चौथ्या घोषणेलाही फोल.अफवांना उत्तर देण्यात वेळ घालवण्याऐवजी प्रशासनाने तथ्य, कायदेशीर प्रक्रिया आणि सर्वाधिक नुकसान सहन केलेल्या कुटुंबांना मदत यावर भर दिला. प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक आढावा बैठक, प्रत्येक प्रशासकीय आदेश आणि प्रत्येक मदत योजनेमागे एकच उद्दिष्ट होते—पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देणे आणि दोषींना जबाबदार धरणे. जनतेच्या स्मरणात अफवा फार काळ टिकत नाहीत. लक्षात राहते ते संकटाच्या काळात दाखवलेले नेतृत्व..दुःखात असलेल्या कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहणारे अधिकारी, दिवस-रात्र कार्यरत राहणारे प्रशासन, जबाबदारी स्वीकारणारे नेतृत्व आणि एका दुःखद घटनेला संस्थात्मक उत्तरदायित्वात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न—याचीच इतिहास नोंद घेतो. मोशी दुर्घटना पिंपरी-चिंचवडच्या इतिहासातील एक वेदनादायी अध्याय राहील. मात्र, डॉ. विजय एन. सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठबळाने प्रशासनाने हे दाखवून दिले की, सुशासन म्हणजे केवळ संकटाचे व्यवस्थापन नव्हे, तर न्याय मिळेपर्यंत नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे. पीडित कुटुंबांसाठी न्याय हा केवळ चौकशी किंवा नुकसानभरपाईपुरता मर्यादित नसतो; सर्वाधिक गरज असताना शासन त्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभे राहते, हीच न्यायाची खरी भावना असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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