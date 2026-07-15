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मोशी दुर्घटनेनंतर बचाव, चौकशी आणि न्याय; प्रशासनाने संकट कसं हाताळलं? प्रशासनाच्या कामाचा वेध

Moshi Accident: अफवा, टीका आणि तर्क-वितर्कांच्या वातावरणातही प्रशासनाने एकच ध्येय समोर ठेवले. प्रभावित प्रत्येक कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे. मोशी दुर्घटनेत नेतृत्वाची कसोटी लागली.
Moshi Accident

Moshi Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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काही दुर्घटना केवळ शहरालाच नव्हे, तर त्या शहराच्या नेतृत्वालाही कठोर परीक्षा देतात. मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील दुर्दैवी दुर्घटनेने संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड हादरून गेले. बचावकार्य सुरू असतानाच सोशल मीडियावर विविध अफवा, टीका आणि तर्क-वितर्कांना उधाण आले. मात्र, प्रशासनाने कोणत्याही वादात न अडकता आपले संपूर्ण लक्ष बचावकार्य, समन्वय, चौकशी आणि पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यावर केंद्रित ठेवले.

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