Sagrada Familia: युरोपचा ताजमहाल – सरगदा फॅमिलिया

-विजय नाईक, दिल्ली इराण विरूद्ध अमेरिका व इस्त्रायल युद्धाची जबरदस्त झळ आखाती देशांना बसल्यामुळे यंदा पर्यटकांचा ओढा युरोपकडे वळलाय. त्यात स्पेनने उच्चांक गाठलाय. २०२५ मध्ये तब्बल ९ कोटी ७० लाख पर्यटकांनी स्पेनला भेट दिली. २०२६ मध्ये ही संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. उलट दुबईला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत ६६ टक्के घट झाली आहे. वाढणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येमुळे स्पेनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १३ टक्क्यांची वृद्धी झालीय. आखाती युद्धापूर्वी पर्यटक इजिप्त व तुर्की ला जाणे पसंत करीत होते. पण, हे देश युद्धाच्या तडाख्यात जातील की काय, या शंकेने पर्यटक युरोप व दक्षिण आशियातील जपान, थायलँड आदी देशांकडेही वळले आहेत. .MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .पर्यटकांबाबत स्पेनने फ्रान्स, जर्मनी व इटलीपेक्षाही पुढे मजल मारली आहे, याचे प्रमुख कारण, म्हणजे तेथे बांधले जाणारे जगातील अद्भुत स्थापत्याचे ‘सरगदा फॅमिलिया हे चर्च वजा बॅसिलिका’ यामुळे. स्पेनमध्ये माद्रीद, टोलेडो, सेव्हिल, सिएरा ग्रेनाडा, बार्सेलोना, व्हॅलेन्सिया, कोर्डोबा ही शहरे पर्यटनसाठी प्रसिद्ध आहेत. याच बरेबर बुल फाईट्स, टोमॅटीनो महोत्सव, स्पेनचे केशर, टॅप़ डास्नचे शो, रील माद्रीदचे फूटबॉल खेळाचे जगप्रसिद्ध संकुल, भरपूर सूर्यप्रकाश, सुंदर समुद्र किनारे हे सारे पर्यटकांना आकर्षून घेतात. बुल फाईट्मुळे होणाऱे अपघात व बैलांना होणाऱ्या प्राणघातक जखमांमुळे बुल फाईट्ससाठी मोठ मोठी संकुले असूनही बुलफाइट्सचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण, स्पेनला जाणाऱ्या पर्यटकांचे पाय वळतात ते बार्सेलोना येथे गेली शंभर वर्षांपासून बांधकाम सुरू असलेल्या सरगदा फॅमिलिया बॅसिलिका पाहाण्यासाठी. ‘युरोपचा ताजमहाल’ असे त्याचे वर्णन केले जाते, ते त्याच्या अद्भुत स्थापत्यासाठी..व्हॅटिकनचे चौदावे पोप लिओ यांनी अलीकडे त्याला भेट दिली, त्यामुळे त्याबाबत चर्चेला पुन्हा उधाण आले असून, येत्या २०२७ मध्ये ते बांधून पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. सरगदा फॅमिलिया बॅसिलिकाचे मूळ स्थापत्यकार अँथनी गौडी यांचा मृत्यू १० जून १९२६ रोजी झाला. त्या घटनेला या आठवड्यात शंभर वर्ष पूर्ण झाली. गौडी यांचा मृत्यू ट्रॅमने दिलेल्या धक्क्यामुळे झाला. पण, न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये ११ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात म्हटले आहे, की या बॅसिलिकाचे विद्यमान स्थापत्यकार मॉरिसिओ कोर्ट यांना भय वाटते ते बार्सेलोनामध्ये सायकलवरून भरधाव गतीने वस्तू पोहोचविणाऱ्या डिलिव्हरी रायडर्सचे. (चालताना त्यांच्या अचानक धक्क्याने आपला मृत्यू तर ओढवणार नाही, या भीतीने). आपल्याकडे झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट या कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉइज महानगरातून भरधाव मोटरसायकल चालवित ग्राहकांच्या घरोघरी जाऊन वस्तू पोहचवित असतात, त्यांच्याशी बार्सेलोनामधील डिलिव्हरी रायडर्सची तुलना करता येईल..सरगदाचे स्थापत्यकार गौडी यांना रोमन कॅथॉलिक ‘गॉडस् आर्किटेक्ट (इश्वराचा स्थापत्यकार)’ म्हणतात. २०१८ मध्ये आम्ही स्पेनच्या वर उल्लेखिलेल्या सर्व शहरांना भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी सरगदा फॅमिलियालाही भेट दिली होती. तेव्हा पर्यटंकांनी ते जागोजाग भरलेले होते. चर्चच्या उभारणी इतिहासाची माहिती देणाऱ्या मार्गदर्शिका बरोबर असल्याने बांधणीच्या गेल्या शंभर वर्षातील टप्प्याटप्यांची माहिती समजली होती. युनेस्कोने त्यास जागतिक ठेव्याचा दर्जा दिली आहे, हा दर्जा ताजमहाल लाही देण्यात आलेला आहे. मोगल बादशहा शहाजहान ने बेगम मुमताज महलच्या स्मृती कायम राहाव्या यासाठी त्याचे बांधकाम १६३२ मध्ये सुरू केले व अतिथीगृह, मशिद व दक्षिणेकडील मुख्यद्वार या सह बांधून १६५३ मध्ये ते पूर्ण झाले. या बांधकामासाठी २० हजार मजूर २१ वर्ष काम करीत होते. .संगमरवराचे हे स्थापत्य जसे जगप्रसिद्ध आहे. तसेच सरगदा फॅमिलिया चे वेगळ्या ख्रिश्चन धाटणीचे बांधकाम गेले शंभर वर्ष चालू असल्याने त्याचे युरोपचा ताजमहाल असे वर्णन केले जाते. त्याला पाहाण्यास शुल्क असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्याची देखभाल केली जाते. आपल्याकडे गोपुरांना जसे मनोरे असतात, तसे टोकाचे दहा पेक्षा अधिक टोकदार मनोरे या स्थापत्याला असून, त्याच्या आतील व बाह्य भिंतींवर ख्रिस्तपुराणातील अनेक प्रसंग कोरलेले दिसतात. गौडी यांच्या संकल्पनेप्रमाणे या चर्चची बांधणी व्हावी, यासाठी गेल्या शंभर वर्षात स्थापत्यकारांच्या दोन ते तीन पिढ्यांनी त्यावर काम केले. आतील भव्य दालनात बिलोरी काचेच्या (स्टेन्ड ग्लास) असंख्य खिडक्या दिसतात. त्यामधून येणारा रंगीबेरंगी प्रकाश आतील गाभा प्रकाशमान करतो. स्थापत्य पाहून आपण चकित होतो..या बांधकामाकडे स्पेन सरकार बारकाईने लक्ष देत आहे, तसंच, बार्सेलोना नगर मंडळ त्याचा विस्तार करण्यासाठी भोवतालची किती अधिक जमीन वा परिसर ताब्यात घ्यावा लागेल, यावरही विचार करीत आहे. तथापि, त्याच्या परिसरात गेली अर्धशतक अथवा त्यापेक्षा अधिक काळ राहणाऱ्या लोकांना घरे सोडून जावी लागणार काय, याची चिंता भेडसावित आहे. वर्षाकाठी सरगदा फॅमिलिया ला पाहाण्यासाठी तब्बल ५० लाख पर्यटक भेट देतात. त्यामुळे अर्थातच या भागात सतत गर्दी असते. कलकलाट वाढला आहे. चर्च पाहण्यासाठी एक ते सव्वा किलोमीटर चालत जावे लागते. १९९२ मध्ये बार्सेलोना मध्ये ऑलिंपिक क्रीडा झाल्या. त्यामुळे निरनिराळ्या संकुलांचे झालेले बांधकाम, जागतिक खेळाडू व प्रेक्षकांची गर्दी तर वाढलीच, पण शहराची ख्यातीही वाढली. बार्सेलोनाला सुंदर समुद्र किनारा लाभल्याने त्यातील निरनिराळ्या खेळांचा व समुद्रकाठचा आनंद घेणारे असंख्य नागरीक दिसतात..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...‘न्यू यॉर्क टाईम्स’ मधील लेखानुसार, ‘बार्सेलोना नजिक तारागोना शहराचे आर्चबिशप जोन प्लानेलास म्हणतात, की चर्चचे बांधकाम सुमारे १४४ वर्षे चालू आहे. जणू काही ते कधीच थांबणार नाही, असं वाटत. (ए चर्च दॅट नेव्हर एन्डस्)’.पोप लिओंच्या भेटीच्या वेळी झालेल्या प्रार्थनेदरम्यान स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ पत्नीसह तेथे उपस्थित होते. पोप लिओ यांनी या वेळी केलेल्या भाषणात चर्च च्या बांधकामाचे ‘वर्क इन प्रोग्रेस लाईक द परपेच्युअल डेव्हलपमेन्ट रिक्वायर्ड बाय फेथ’, असे वर्णन केले. त्यावेळी आजूबाजूस राहाणाऱ्या लोकांनी काळ्या रिबन्स बांधून स्वतःची घरे सरगदाच्या विस्तारात जाणार, याबाबत नाराजीही व्यक्त केली. पण, त्यामुळे सरगदा फॅमिलियाचं महत्व तसूभरही कमी झालेलं नाही. येत्या काही वर्षात ते बांधून पूर्ण होईल, तेव्हा केवळ युरोपच नव्हे, तर सारं जग त्याकडे ‘युरोपचा ताजमहाल’ याच नजरेनं पाहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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