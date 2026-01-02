Blog | ब्लॉग

सावित्रीबाई व जोतिबा फुले यांचे शिक्षक - मार्गारेट व जेम्स मिचेल

सावित्रीबाई व जोतिबा फुले यांच्या शिक्षणप्रवासामागे स्कॉटिश मिशनरी मार्गारेट व जेम्स मिचेल यांचे मोलाचे योगदान होते. पुण्यातील शाळा, स्त्रीशिक्षण आणि सामाजिक सुधारणांच्या इतिहासात हा दुवा निर्णायक ठरतो.
James and Margaret Mitchell: The Hidden Architects

Sakal

कामिल पारखे
Updated on

१८८२ साली सर विल्यम हंटर शिक्षण आयोगासमोर दिलेल्या जबानीत जोतिबा फुले म्हणतात :

“शैक्षणिक विषयांतील माझा अनुभव प्रामुख्याने पुणे शहर व आसपासच्या गावांपुरताच मर्यादित आहे. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी पुण्यात मिशनऱ्यांनी मुलींसाठी एक शाळा सुरू केली होती; परंतु त्या वेळी देशी (स्थानिक) मुलींची एकही शाळा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे मला अशी शाळा सुरू करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्या शाळेत मी व माझी पत्नी अनेक वर्षे एकत्र काम केले.”

