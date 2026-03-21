Blog: शब्बीर शहाला जामीन; माजी रॉ प्रमुख दुलत यांच्या अनुभवातून काश्मीरचा वेध

विजय नाईककाश्मीर मधील फुटीरतावादी नेता शब्बीर शहा याला 12 मार्च 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीनावर मुक्त केले. 2017 मध्ये दहशतावाद्यांना निधी पुरविण्याच्या आरोपाखाली त्याला नॅशनल इन्हवेस्टिगेशन एजन्सीने (एऩआयए) 2019 मध्ये अटक केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांनी विशिष्ट मुदतीत त्याच्यावरील खटल्याची सुनावणी होण्याची शक्यता नसल्याने न्यायालयाने हा निकाल दिला. तथापि, मुक्ततेच्या काळात त्याच्यावर बंधने घालण्यात आली असून, त्याला काश्मीरला भेट देता येणार नाही, दिल्ली सोडता येणार नाही. पासपोर्ट जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. दर पंधरा दिवसांना एऩआयए कडे रिपोर्ट करावे लागणार आहे. अटकेबाबत वृत्तपत्रांना निवेदने देता येणार नाही. .शब्बीर शहा हा जम्मू काश्मीर डेमॉक्रॅटिक फ्रीडम पार्टीचा नेता. त्याच्या कारवाया केवळ अलगाववादी नाही, तर पाकिस्तानमधील काही संघटनांशी त्याचे संबंध आहेत, असे आरोप त्याच्यावर आहेत.त्याच्या मुक्ततेचे स्वागत जम्मू काश्मीरमधील नेता मीरवैज उमर फारूख तसेच काही अन्य नेत्यांनी केले आहे.त्याच्याबाबत रिसर्च अँड एनॅलिसिस (रॉ) या गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख ए.एस.दुलत यांनी `ए लाईफ इन द शॅडोज’ या आत्मचरित्रात दोन प्रसंग लिहिले आहेत.पुण्याच्या रोहन प्रकाशनने ते प्रसिद्ध केले असून, आत्मचरित्राचा अनुवाद मिलिंद चंपानेरकर यांनी केला आहे..त्यातील ``भ्रमजालः आऱशांच्या निर्जन प्रदेशात’’ या प्रकरणात दुलत म्हणतात, ``अशा सर्व स्थितीत असताना तेव्हा आमच्यासाठी भूषणावह ठरेल अशी एकच गोष्ट घडली होती. आम्ही फुटीरवादी पीपल्स लीग या गटाचा नेता शब्बीर शहा याच्या शोधात होतो. तेव्हा शब्बीरचं वय वर्ष केवळ 37 असेल. परंतु, इतक्या तरूण वयातही तो काश्मीर खोऱ्यात चहात्यांचा एक मोठा पंथ निर्माण करणारा नेता ठरला होता. लोकांचा अधिनायक म्हणता येईल, असाच काहीसा..1988 च्या एप्रिल महिन्यात तो भूमिगत झाला होता. आणि अशी कुजबूज कानावर आली होती, की तो सीमापार करून पार करून पाकिस्तानमध्ये पोहचण्याची योजना आखण्याच्या बेतात होता. कसही करून शब्बीर शहा ला शोधून काढण्याचा आम्ही निर्धार केला होता. परंतु, आमची योजना फलदृप होण्यास वर्षभराचा काळ जावा लागला. ऑगस्ट 1989 मध्ये आम्हाला त्याचा ठाव ठिकाणा, कुठे असेल याबाबत माहिती मिळाली. सप्टेंबर महिन्यात जम्मू श्रीनगर महामार्गावर रामबाण जवळ शब्बीर आणि त्याचा सहकारी महंमद नईम खान यांना अटक करण्यात आली. राजौरी पूंछ सेक्टरच्या लगतची नियंत्रण रेषा म्हणजे एलओसी पार करून पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याची योजना या दोघांनी आखलेली होती, ही गोष्ट उघडच दिसून आलेली होती. काश्मीरमधील विभक्तवादी चळवळ जोरात होती आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी आमचा गुप्तचर विभाग मोठ्या मुश्किलीचा सामना करत प्रयत्नांची शर्थ करीत होता. यात काहीच वाद नाही, की शब्बीर शहाची अटक ही गोष्ट आमच्या विभागाच्या दृष्टीने सुदैवाने लाभलेली मोठी उपबल्धी ठरत होती. खर तर या अटकेबाबतची माहिती सांगण्याकरता फारूख अब्दुल्ला यांना फोन केला, तेव्हा त्यांचा विश्वासच बसेना. ``बरोबर व्यक्ती तुमच्या हाती लागलेली आहे, याची खात्री आहे ना?’’ पकडलेल्या व्यक्तीच्या ओळखीची शहानिशा करून घेतलेली आहे वा नाही, हे जाणून घेण्याकरता त्यांनी खडसावून विचारले. जेव्हा मी त्यांना असं ठाम पणे म्हटलं, की अर्थातच आम्ही शब्बीर शहालाच अटक केली आहे, याची आम्हाला खात्री आहे. तेव्हा मात्र या यशाबदद्ल आनंद व्यक्त करीत ते म्हणाले, ``ये तो कमाल हो गया.’’.याच प्रकरणात पुढे एके ठिकाणी ते म्हणतात, ``विश्वासाच्या अभावामुळे काय घडत जातं, याचा ठळकपणे उलगडा करू शकेल, अशी ती घटना आहे. एके दिवशी शब्बीर शहा मला म्हणाला, की त्याला सीमा पार करून काठमांडूला जाण्याची इच्छा आहे. त्याच्या ओळखीचा मेहमूद सागर नावाचा एक इसम तिथे होता. ``मैने सागर साहब को बुलाया है काठमांडू. कुछ बाते करनी है उनसे.’’ तो म्हणाला. त्या काळात आपले नेपाळशी खूप चांगले संबंध होते. त्यामुळे मी माझ्या प्रमुखांना, ``शब्बीरला तिथं जायचं आहे,’’ असं सांगितलं. ``आपल्याला त्याला सीमेवर सोडावं लागेल.’’ मी त्यांना म्हटलं, ``त्याला जाऊ द्या. त्याच्या या फेरीयोगे तो आपल्यासाठी काय घेऊन येऊ शकतो, ते आपण पाहू या.’’ तेव्हा मी प्रमुखांना सांगितलं नाही, पण मी ओळखून होतो की, शब्बीर तिथे सीमा पार करून गेल्यावर सीमेच्या पलिकडे आयएसआय (पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना) त्याची वाट पाहात बसली असेल. योजना अशी आखली होती, की शब्बीर बनारसमार्गे जाणाऱ्या रस्त्याने प्रवास करून नेपाळला पोहोचेल. या योजनेला पूर्णतः सम्मती दिली गेली होती. परंतु, शब्बीरने योजल्यानुसार प्रयाण केल्यावर मात्र प्रमुखांना अचानक भीती वाटली व ते गर्भगळीतच होऊन गेले. ``धिस इज टू मच. त्याला परत बोलावून घ्या.’’.``मला धक्काच बसला. हे त्यांनी सांगेतोवर शब्बीर बराच रस्ता पार करून सीमेच्या जवळपास पोहोचला असण्याची शक्यता होती. मात्र काही असलं, तरी मी खूप सूत्रं हलवली आणि त्या योगे शब्बीरला परतून आणणं साध्य केलं. तो स्वाभाविकच संतप्त झालेला होता. रूसलेल्या शब्बीरने दिल्ली मार्गे परत येणं टाळलं आणि तो थेट जम्मूला गेला. मी त्याला काही काळ व्याकूळ मनःस्थितीत राहू दिलं. आणि मग एक आठवड्यानंतर मी स्वतः जम्मूला गेलो. आणि त्याची माफी मागून मला क्षमा करण्याची विनंती केली.’’.``जर तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवत नसाल,’’ तो म्हणाला, ``तो कैसे कुछ होगा. आप हममे ट्रस्ट नही करते, तो रिश्ता कैसा होगा.’’ ``मी तुम्हाला सर्व काही सांगतो, पण तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवत नाही.’’ एकदा मीरवैज उमर फारूख हा अन्य तरूण नेता मला जे म्हणाला होता, त्याच्याशी साधर्म्य असलेली अशीच शब्बीरची ही प्रतिक्रिया होती. मीरवैज उमर फारूख हा अवामी एक्शन कमिटीचा अध्यक्ष होता. जम्मू काश्मीरमधील विविध संघटनांच्या `ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्स’ या गटबंधनात ज्या दोन कळीच्या संघटना होत्या, त्यापैकी आवामी एक्शन कमिटी ही एक संघटना होती. तर मीरवैज उमर फारूख मला एकदा म्हणाला होता, ``आप कहते है, हम बहुत झूठ बोलते है, पर झूठ बोलना तो आपसे सीखा है. आप हमे सच नही बोलते, तो हम भी आपको झूठ बोलते.''.दुलत म्हणतात, ``तुम्ही म्हणाल, की त्या दोघांनी मला खूपच कठोर शब्दात सुनावलं. तुम्ही तसं म्हटल्यास मी तुमच्याशी सहमती दर्शवेन. परंतु, मला वाटतं, ढळढळीत विश्वासाच्या अभावाचे जे परिणाम उद्भवतात, त्यातील काही त्यातून दिसून येतात. परिणामी असं होतं, की गुप्तवार्ता संकलनाची जी प्रक्रिया असते, त्यात अडथळा निर्माण होतो.''शब्बीर शहाच्या जामीन मुक्ततेची घटना व त्याच्या हालचाली टिपण्यात रॉ या गुप्तचर संघटनेचे माजी प्रमुख ए.एस.दुलत यांना आलेले अनुभव, हे देशाचे हितसंबंध राखीत सुरक्षेच्या संदर्भात होणाऱ्या हालचालींवर बराच प्रकाश टाकतात. 