Tarkatirth Legacy: कोलकात्याने दिलेल्या ‘तर्कतीर्थ’ पदवीमागचा विद्वत्तेचा अद्वितीय वारसा: लक्ष्मणशास्त्री जोशी

-कामिल पारखे आचार्य आणि महामहोपाध्याय या पदव्या असणाऱ्या अनेक व्यक्ती महाराष्ट्रात होऊन गेल्या. यापैकी दोन व्यक्ती `भारत रत्न'सारख्या सर्वोच्च नागरी सन्मानास पात्र ठरलेल्या आहेत, उदाहरणार्थ आचार्य विनोबा भावे आणि महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे. आचार्य (प्रल्हाद केशव) अत्रे हे एक सर्वपरिचित आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्व. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .कोलकाता गेले काही दिवस बातम्यांत आघाडीवर आहे. तर या कोलकात्याने मराठी माणसांच्या नंतर चांगल्या परिचयाच्या झालेल्या दोन व्यक्तींना अतिशय सन्मानदर्शक पदव्या दिल्या. अशा पदव्या अतिशय दुर्मिळ आहेत त्यामुळे या दोन्ही पदव्या उच्चारल्या कि लगेच त्या व्यक्तीच नजरेसमोर येतात.यापैकी पहिली पदवी `पंडिता' संस्कृतमध्ये व्याख्यान देणाऱ्या रमाबाई डोंगरे यांना कोलकात्यात विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात दिली गेली. माझ्या माहितीनुसार आतापर्यंत इतर कुणाही महिलेला ही पदवी दिली नसावी किंवा हे विभूषण इतर कुणाही महिलेसाठी वापरले जात नाही..त्याचप्रमाणे तर्कतीर्थ ही पदवी कलकत्ता विद्यापिठाने लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रदान केली होती. कुठल्याही शाळा- कॉलेजांत न शिकलेल्या तर्कतीर्थ किंवा शास्त्रीजी यांच्याइतके प्रकांड पंडित आणि विविध प्राचीन आणि आधुनिक विद्याशाखांत लिलया संचार करणारी इतर कुणीही व्यक्ती विसाव्या शतकात झाली नसावी.आपल्या मुलाने संस्कृत शास्त्रे शिकावीत आणि पुण्यासारख्या शहरी वसंत व्याख्यानमालेत भाषणे करता येतील या दर्जाचे ज्ञान संपादन करावे अशी धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर गावच्या बाळाजी जोशी यांची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यामुळे वयाच्या चौदाव्या वर्षी त्यांनी लक्ष्मण या आपल्या मुलाला वाईच्या नारायणशास्त्री मराठे (नंतरचे स्वामी केवलानंद सरस्वती ) यांच्या प्राज्ञपाठशाळेत भरती केले. तेव्हापासून या लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या आयुष्याने आणि विचारसरणीने घेतलेली वळणे विस्मित करणारी आहेत..लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे कार्य याबाबत मी इथे लिहिण्याची मुळी गरजच नाही. आपल्या आयुष्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या तीन व्यक्ती आहेत असे तर्कतीर्थानी म्हटले आहे, त्या तीन व्यक्ती म्हणजे स्वामी केवलानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आणि एम एन किंवा मानवेंद्र नाथ रॉय.आपल्या काही जवळच्या मित्रांची नावे घेताना शास्त्रीजी पु. ल. देशपांडे, गोवर्धन पारीख, यशवंतराव चव्हाण, किसन वीर आणि नानजकर यांचा याच क्रमाने उल्लेख करतात.मानवेंद्र नाथ रॉय यांची मला ओळख झाली ती गोव्यात पणजी येथे धेम्पे कॉलेजात तत्त्वज्ञान विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेताना..रॉयिस्ट यांचे व्यक्तिमत्व आणि विचारसरणी एकदम धक्कादायक अशी म्हणता येईल. त्यांचा पेहेराव, आहार (आणि पेयपान ) आणि पत्नी पूर्णतः पाश्चात्य होती असा आगळावेगळा उल्लेख वाचला आणि त्यांच्याबद्दलचा आदर दुणावला.स्वातंत्र्ययुद्ध काळात एम. एन. रॉय हे सशस्त्र क्रांतीचे समर्थक होते, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कम्युनिस्ट नेते होते. वेशभूषा आणि डॉ महमूद असे नामांतर करूनसुद्धा पकडले गेल्यानंतर त्यापायी ब्रिटिश अमदानीत त्यांना सहा वर्षे तुरुंगवास घडला.ते तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्याशी मुलाखत झाली आणि त्यानंतर गांधीवादाला सोडचिट्ठी देऊन शास्त्रीजी रॉयिस्ट बनले ते रॉय यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात आपला पक्ष अधिकृतरीत्या विसर्जित करीपर्यंत. त्या ऐतिहासिक अधिवेशनाचे अध्यक्ष खुद्द तर्कतीर्थच होते..महाराष्ट्रात रॉयिस्ट विचारसरणीचे (आणि अनेकदा जीवनशैलीचे) गणले गेलेल्या लोकांत यशवंतराव चव्हाण, ज्येष्ठ संपादक द्वा, भ. कर्णिक, त्यांचे बंधू वसंतराव कर्णिक, यशवंतराव चव्हाण, महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक गोविंद तळवलकर, वगैरेंचा उल्लेख केला जातो.शास्त्रीजींना प्रत्यक्ष पाहण्याचा आणि ऐकण्याचा योग १९८८ साली श्रीरामपुरात आला. नगरपालिकेच्या सभागृहात ते व्याख्यानासाठी आले होते आणि त्यावेळी त्यांच्यावर प्रचंड टीकास्त्र झाले होते, मंडळ आयोगाबाबत त्यांनी घेतलेल्या भुमिकेमुळे. तर अचानक हे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुराण कशामुळे ते सांगतो..Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी समग्र वाड्मय (खंड सहावा) मुलाखतसंग्रह (प्रकाशन २०२४ - पाने ५१८) सद्या वाचतो आहे.डॉ. सुनीलकुमार लवाटे यांनी संपादित केलेले हे एकूण अठरा खंडांचे समग्र वाड्मय महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने अलिकडेच छापले आहे हे सद्य परिस्थितीत नक्कीच कौतुकास्पद आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.