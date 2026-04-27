हिमालयात दोन `बर्म्युडा ट्रँग्लस्?’

नवी दिल्ली - पश्चिमोत्तर एटलांटिक महासागरात `बर्म्युडा ट्रँगल’ उर्फ `डेव्हिल्स ट्रँगल’ आहे. तो अमेरिकेतील फ्लॉरिडा, ते बर्म्युडा आणि पोर्तो रिको यांच्या दरम्यान पसरलेला आहे. हा त्रिकोण आजवर असंख्य विमाने व जहाजं यांच स्मशान बनला आहे. त्यावरून वाहतूक करणाऱी विमाने अचानक त्यात गायब होतात व जहाजांना जलसमाधि मिळते, असं वर्षानुवर्ष सांगितलं जातय. या घटनांचं रहस्य अद्याप उलगडलेलं नाही. .या त्रिकोणावर असंख्य पुस्तके, असंख्य सिद्धांत मांडण्यात आलेत. जगभर त्याची चर्चा चालू असते. पण अपघात निसर्गामुळे होतात, की त्यावरून जाताना वैमानिक व कॅप्टन यांच्या तांत्रिक चुका केल्यामुळे, हे कळलेले नाही. अंतरजालवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये आजवर 50 जहाजे व 20 विमाने बेपत्ता झाली आहेत. या ट्रँगलची एकूण व्याप्ती 1.3 ते 3.9 दशलक्ष कि.मी. आहे..जसे, परग्रहावरून (इटी- एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रीयल) कुणी आलं आहे काय? उडती तबकडी म्हणजे काय? त्या वारंवार कशा दिसतात? त्यातून परग्रहावरील प्राणी अथवा ब्रह्मांडातील अन्य संस्कृती पृथ्वीची टेहाळणी करीत आहेत काय? असे प्रश्न सर्वत्र विचारले जात आहेत, युएफओ पाहिल्याच्या (सायटिंग) घटना घडत आहेत, पण त्यांचं रहस्य अद्याप उलगडलेलं नाही, तसंच हिमालयात दोन बर्म्युडा ट्रँगल अस्तित्वात आहे काय? असा प्रश्न विचारला जातोय. अर्थात प्रत्यक्षात बर्म्युडा ट्रँगल हा महासागरात आहे. तर, हिमालयातील बर्म्युडा ट्रँगल्स, पृथ्वीवरील जंगलात आहेत..दिल्लीतील ज्येष्ठ पत्रकार सी.के.नायक यांच्या. तर्फे `हिमालयन न्यूज क्रॉनिकल' प्रकाशित केले जाते. या नियतकालिकांच्या मार्च 2026 च्या अंकात विनित वाही यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, ``आसाम व अरूणाचल प्रदेश यांच्या सीमांना लागून असलेल्या हिमालयातील एका स्थळाला बर्म्युडा ट्रँगल हे नाव पडले आहे. कारण, या परिसरात अनेक हवाई दलाची विमाने, हेलिकॉप्टर्स गेली अनेक वर्षे दुर्घटनाग्रस्त झाली आहेत. भारताच्या सीमासुरक्षेच्या दृष्टीने ही पर्वतराजी अत्यंत संवेदनशील आहे. या परिसराची उंची व सतत बदलणारे हवामान हे ही एक कारण असावे, असे सांगितले जाते..रशियन बनावटीच्या सुखोय एसयू-30 एमकेआय ही लढाऊ व आंतोनोव्ह एएन-32 ही मालवाहू विमाने तेथे दुर्घटनाग्रस्त झालीत. तसेच, लष्करी हेलिकॉप्टर्सही तेथे पडलीत. म्हणून या परिसराला `बर्म्युडा ट्रँगल ऑफ एव्हिएशन' असे म्हटले जाते.मार्च 2026 मध्ये जोरहाट विमानतळाहून निघालेले भारतीय वायुदलाचे सुखोय एसयू लढाऊ विमान आसाममधील कार्बी अँगलॉंग जिल्ह्यात कोसळले. त्यातील वैमानिक स्क्वा. लीडर अंजू वशिष्ठ व शस्त्रास्त्र अधिकारी फ्लाइट ले. पूर्वेश दुरागकर हे दोघेही या अपघातात ठार झाले. काही दिवसातच वशिष्ठ हे वायुदलातील वैमानिक महिलेशी विवाहबद्ध होणार होते. गुडगावमधील त्यांच्या निवासस्थानी विवाहाची जोरदार पूर्वतयारी चालू होती. वरातही निघण्याची तयारी झाली होती. तेवढ्यात त्यांचा मृत्यू झाल्याने वशिष्ठ याचा मृतदेह रोहतकमधील त्याच्या घरी नेऊऩ लष्करी इतमामाने नेण्यात येऊन त्यांचा अंत्यविधी करण्यात आला..2011 मध्ये अरूणाचल प्रदेशात सेला पास (खिंड) नजिक हेलिकॉप्टर कोसळल्याने मुख्यमंत्री दोरजी खंडू यांच्या सह चार जणांचा मृत्यू झाला.विशेष म्हणजे आसाम, अरूणाचल तसेच इशान्येकडील राज्यात घनदाट जंगलं, दुर्गम टेकड्या व बर्फाच्छादित हिमालय असल्याने त्या भागात हवाई दलाला अत्यंत जोखीम घेऊऩ तेथे असलेल्या भारतीय सैन्याला जीवनावश्यक वस्तू, धान्य, मद्य पुरवावे लागते. तळ दिसताच पॅरॅशूट्सच्या साह्याने ते अलगद पठारावर सोडावे लागते. मग तळावर असलेले सैनिक तो शिघा घेऊन काही दिवस त्यावर निर्वाह चालवितात. पण, प्रत्येक आठवडा वा पंधरा दिवसाला या वस्तू वैमानिकांना न्याव्या लागतात. तसेच, लढाऊ विमाने सीमेची सुरक्षा व टेहाळणी करण्यासाठी सतत उड्डाण करीत असतात. अशा वेळी निसर्गाची दया असेल, तरच हवाई उड्डाण व मुख्य तळाला परतणे शक्य होते..अस्ताव्यव्यस्त पसरलेल्या या टेकड्यांना दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात `द हम्प' असे नाव पडले. पूर्व हिमालयातीत आसामपासून ते थेट चीनमधील कुनमिंग (यूनान) पर्यंत पसरलेल्या या टापूत 1942 ते 1945 दरम्यान मित्र राष्ट्रांचे वैमानिक उड्डाण करून, जपानने बर्मा मार्ग बंद केल्यामुळे दुर्गम भागात सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सैन्याला रसद पोहोचवायचे. त्यात सुमारे सहाशे विमाने कोसळली व 1600 लोक व सैन्य मरण पावले. या टापूतील घनदाट अरण्यात कोसळलेल्या विमानांचे अवशेष आजही मिळत आहेत. त्यांच्या स्मृती जागृत राहाव्या यासाठी अरूणाचल व चीनमध्ये दोन `हम्प' संग्रहालये आहेत. पण, हा मार्ग आता जवळजवळ वापरात राहिलेला नाही..हिमाचल प्रदेशातील पश्चिम हिमालयातील पार्वती नदीचे खोऱे हा हिमालयातील दुसरा बर्म्युडा ट्रँगल होय. त्याला `इंडियाज् बॅगपॅकर्स बर्म्युडा ट्रँगल' असे म्हणतात. या खोऱ्यातील कासोल, तोश, कालगा ही गावे बॅगपॅकर्सची खास आकर्षणे. त्यांच्या घनदाट जंगल व पर्वराजीत असंख्य हायकिंग ट्रेल्स आहेत. या जंगलात उच्च दर्जाचे `मलाना क्रीम' म्हणजे हॅशहिश मिळते. त्याचा मागोवा घेणाऱ्या टोळ्याही आहेत. पण, या जंगलातून धाडसाने भ्रमंती करताना असंख्य भारतीय व परदेशी पर्यटक बेपत्ता झाले आहेत व आजही होत आहेत..काही जण बेकायदेशीर मद्य व्यापारातही गुंतलेले आहेत. बेपत्ता झालेल्या असंख्य लोंकाचा आजवर कुठेही मागमूस लागलेला नाही. जंगलात मद्यप्राशन व धुंद होऊऩ नाचगाणी करणारेही अनेक. पण, त्यातील अनेकांचा परतीचा मार्ग चुकतो व ते जंगलात नाहिसे होतात. याचा अर्थ, हिंस्त्र प्राण्याच्या हल्ल्यात काही ठार झालेले असतात, तर, अनेक दिवस अन्न न मिळाल्याने मरण पावलेले असतात. यात भारतीय नागरिकत्वाची कोणतीही ओळख जवळ ऩसलेले वा जन्मदेशातील जाचामुळे भयभीत झालेले लोक पोलिसांना चुकविण्यासाठी जंगलांचा आश्रय घेतात व स्वतः चा जीव धोक्यात घालतात.भारतात असलेल्या या दोन बर्म्युडा ट्रँगल्स बाबत कुतुहल तर आहेच, परंतु, अटलांटिक महासागरातील बर्म्युडा ट्रँगल्सच्या स्त्रोतांशी (मूळ वा उगम) जसे आजवर कुणी जाऊ शकलेले नाही, तसेच, भारतातील या ट्रँगल्स चे गूढ आजही कायम आहे. 