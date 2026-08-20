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नक्षल, अर्बन नक्षल ते दिमागी नक्षल : भारतीय डाव्या चळवळीचा बदलता चेहरा

चारू मजूमदार ते अरुंधती रॉय, दलित पँथर ते अर्बन नक्षल आणि आता ‘दिमागी नक्षल’ या संकल्पनेपर्यंत पोचलेला भारतीय डाव्या विचारसरणीचा बदलता चेहरा
naxlite movement history

naxlite movement history

esakal

कामिल पारखे
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सत्तरच्या दशकात गोव्यात मिरामारला धेम्पे कॉलेजात तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करताना मला पहिल्यांदा `नक्षलबारी’ या शब्दाची ओळख झाली. गंमत म्हणजे तत्त्वज्ञानाचा विद्यार्थी म्हणून कार्ल मार्क्सच्या विचारांचा अभ्यास करत असलेला मी त्यावेळी आजन्म अविवाहित राहून ख्रिस्तीधर्मिय जेसुईट फादर होण्यासाठी प्रशिक्षणही घेत होतो.

सत्तरच्या दशकात (आणि त्याकाळाआधीसुद्धा) उच्चशिक्षणाच्या कॉलेज-विद्यापीठ आवारांत आम्हा झेन झी पोरांपोरींना डाव्या विचारसरणीने मोठ्या प्रमाणात भुरळ घातली होती. साठीच्या आणि सत्तरच्या दशकांत नक्षलबारी हे नाव देशात गाजू लागले. आतापर्यंत हे नाव विविध संदर्भांत या ना त्या कारणांनी कायम येत राहिले आहे.

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