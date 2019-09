पुणे : येरवडा मनोरूग्णालया जवळील जुनी झाडे कित्येक वर्षांपासून तोडण्यात येत आहेत. तरी याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. प्रशासन म्हणते की आम्ही कित्येक कोटी झाडे लावणार, मग आधीची तोडुन बाकीची लावण्यात येणार आहेत का ?

Web Title: Cutting of tress is consistent in Yerwada for many years