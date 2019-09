बिबेवाडीतील पर्यायी मार्गांची सुध्दा दुरवस्था

पुणे : बिबेवाडीतील स्वामी विवेकानंद मार्गावरून भारतज्योती बसस्टॉप कडून, योगायोग सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरावस्था आहे. त्याला पर्यायी बिबवेवाडी गावठाण अंतर्गतचा रस्ताही खड्ड्यांमुळे खराब अवस्थेत आहे. ठिकठिकाणी चेंबरची झाकणं वर आलेली आहेत. हे वाहन चालकांसह पादचार्यांसाठीही धोकादायक आहे. कृपया संबंधित अधिकार्यांनी यात लक्ष घालावे. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: Even the alternative routes at Bibwadi are in bad condition