'एफ.सी' रस्त्यावर पदपथाचा वापर हातगाडी ठेवायला!

पुणे : एफ.सी. रस्ता, ज्ञानेश्वर पादुका चौक येथील पदपथावर एक हातगाडी गेल्या काही दिवसांपासुन ठेवलेली आहे. याबद्दलची अधिकृत तक्रार करुनही सदर प्रकारावर कारवाई केली गेलेली नाही. पदपथ हा चालण्यासाठीच असतो ना, असा सवाल मला प्रशासनाला विचारावासा वाटतोय. लवकरात लवकर अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे हिच अपेक्षा. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: Footpath on FC roads are used to keep trolley