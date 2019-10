धायरी गावात ऊंचीचे बार बसवावे

पुणे: धायरी गावतुन बेनकर वस्ती, रायकर मळा येथे जातानाच्या रस्त्यामधील ऊंचीचे बार काढून टाकले आहेत. त्यामुळे टॅंकर अथवा डंपर सारख्या मोठ्या गाड्या रोज रहदारी करून, वहातूक कोंडीस कारण ठरतात. त्यामुळे अपघात होण्याचं प्रमाण वाढले आहे. तरी तिथे कायम राहील असे बार बसवणे जरुरी आहे. तरी याची दखल घेतली जावी. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

