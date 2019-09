पुणे : आनंद नगर परिसरात सनसिटी बस स्टॉप आहे. या ठिकाणी रिकाम्या जागेत अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जातो. हा बस स्टाॅप आहे का कचरा टाकण्याची जागा हा मोठा प्रश्न आहे. आजूबाजूच्या रस्त्यावर सफाई सेवक झाडण्याचे काम करतात. पण इथला कचरा साफ केला जात नाही. या कचऱ्यात दररोज वाढ होत्ये. त्यामुळे आजूबाजूच्या नागरिकांना कच-याच्या वासाने त्रास सहन करावा लागतो. महानगरपालिकेने याकडे लवकरात लवकर लक्ष्य द्यावे. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

