कात्रजमध्ये 'इलेकट्रिक मोटरची' आघाडी!

पुणे : कात्रज येथे सुखसागर परिसरात पालिकेने पाणी सोडल्यावर, लोकं नळाला इलेकट्रिक मोटर लावतात. यामुळे प्रत्येकाला समान प्रमाणात पाणी मिळत नाही. पाणी मोटोर असलेल्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात वळते. हे चुकिचं असल्याने यावर कारवाई केली जावी. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: At Katraj people use electric motor to draw more water