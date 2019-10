कोरेगाव पार्कमध्ये लोखंडी खांब पडलाय रस्त्यावर

पुणे: कोरेगाव पार्क येथील सर्किट हाऊस चौकात वाहतूक विभाग समोर लोखंडी खांब धोकादायकरित्या रस्त्याच्या कडेला ठेवला आहे. तर याला कोणत्याही वाहनाचा धक्का लागून अपघात होण्याची शक्यता आहे. तरी याची त्वरित दखल घेतली जावी. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: At Koregaon Park iron pillar is fallen on road