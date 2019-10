गणेश पेठेत मंडळाने बिंधास्त केलय अतिक्रमण!

पुणे: गणेश पेठे येथे भर रस्त्यात विष्णू तरूण मंडळाने गणेशोत्सवाचा गाडा लावलेला आहे. यामुळे अपघाताची शक्यता असून वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहतूक पोलिसांनी याकडे लक्ष द्यावे. तसच या मंडळावर कारवाई करण्यात यावी. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: A Mandal at Ganeshpeth no where seems afraid of practicing encroachment