पुणे : दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाबाहेरील रस्त्याच्या कडेला जवळपास एक किलोमीटर अंतरावर दोन्ही बाजूंना पार्किंग नाही.

सकाळ आणि सायंकाळी रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांची गर्दी वाढत असल्याने पार्किंगचा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. रस्त्यावर बाहेर दोन्ही बाजूंनी

पार्किंग केले जात आहे. पोलिसांनी अशा वाहनांवर कारवाई करावी. रुग्णालयात भेट द्यायला येणाऱ्या रुग्णाच्या नातेवाइकांना त्रास देणे थांबवा.

Web Title: The outside Mangeshkar Hospital is parking Issue