डेंगळे पुलावरील संरक्षक कठडे तुटले 

पुणे : कसबा पेठेतील डेंगळे पुलावरून पुणे मनपाच्या इमारतीकडे जाताना डाव्या बाजूस नदीपात्रावर ठिकठिकाणी संरक्षक कठडे तुटले आहेत. यामुळे अपघात होण्याची शक्‍यता आहे. तुटलेला कठडा त्वरित दुरुस्त करावा. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक

तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणाऱ्या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणाऱ्या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल ऍप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या.

