झाडांच्या फांद्यांमध्ये लपलाय सिग्नल!

पुणे: पंचमी हॉटेल चौकात झाडांच्या फांद्यांमध्ये सिग्नल लपलेला आहे. खुप प्रयत्न करुन वाहन चालकांना सिग्नल शोधून काढावा लागत आहे. नियम आणि कठोर कायदे करणे योग्य आहे. परंतु वाहन शाखेला नो पार्किंग मधील वाहने तत्परतेने उचलता येतात. पण या महत्त्वाच्या गोष्टी दिसत नसतील तर पुणेकरांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. या बेजबाबदार पणा साठी सबंधित लोकांना किती दंड करणार तेही पुणे पोलिस आयुक्त यांनी कळवावे. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

