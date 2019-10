हिंगणे खुर्दमध्ये सतत होतय धव्नी प्रदुषण!

पुणे: हिंगणे खुर्द या भागात गणपतीच्या एक महीना आधी ढोलपथकांनी सरावाच्या नावाखाली ढोल बडवून उच्छाद मांडला होता. आता ते संपले तर डांडिया चालू. महादेवनगर, साईनगर, तुकाई दर्शन भागात रोज मोठ्याने लाउड स्पीकर लावून गोंधळ घालण्यात येत आहे. या आवाजांनी परिसरात सतत ध्वनी प्रदुषण होत आहे. पण पोलिस आणि प्रशासन डोळे झाकुन बसले आहेत. कसली डोम्बल्याची ही स्मार्ट सिटी आहे असा प्रश्न येथील मोजक नागरिकांना पडला आहे. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

