वारजे मधील पथदिवे बंद अवस्थेत

पुणे: वारजे येथील सीप्ला फाउंडेशन येथील रस्त्यावरील पथदिवे गेले तीन आठवडे बंद अहेत. तरी नाईट शिफ्ट करून येणाऱ्या नागरिकांना याचा त्रास होतो. पथदिवे नसल्याने कुत्रे त्यांच्यावर भुंकतात. तरी येथील पथदिवे सुरू करण्यात यावे. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: Street lights at Warje are not working