आंबेडकर चौकातील वाहतूक बेट मागे घ्या

पुणे : वारज्यातील आंबेडकर चौकातील गर्दी कमी करण्यासाठी वाहतूक बेट वीस फूट मागे घेऊन विजेच्या खांबाजवळ बांधल्यास रस्ता रुंद होईल. बस व मोठ्या वाहनांना वळण्यासाठी रस्ता मिळेल. वाहनांची कोंडी होणार नाही. रस्ता मोठा झाला की अपघाताचा धोका राहणार नाही. लोकप्रतिनिधी व वाहतूक पोलिसांनी यावर विचार करावा.



