खड्डा बुजवण्याची कल्पना प्रशासनाला कधी सुचणार?

पुणे: कुंभार वाडा येथील छत्रपती शाहू महाराज सेतू पुलावरून मनपाच्या दिशेने वळण घेताना भलामोठा खड्डा पडलेला आहे. हा खड्डा यमदुताची भुमिका पार पाडतोय. पुढे खड्डा आहे हे निदर्शनास आणून देण्यासाठी डिव्हायडर आडवा लावला आहे. परंतु खड्डा बुजवण्याची कल्पना प्रशासनाच्या मनात कधी येणार ? महानगरपालिकेने त्वरित खड्डा बुजवून वाहतुकीस आणि पादचाऱ्यांना रस्ता सुरक्षित मोकळा करून द्यावा, ही विनंती. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

