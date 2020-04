पुणे - देशभरात सध्या 'लॉकडाऊन' असल्याने परप्रांतीय कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना जीवनावश्‍यक गोष्टींसाठी झगडावे लागत आहे. याचाच विचार करून एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सने अक्षय पात्र फाऊंडेशनच्या भागीदारीतून देशभरात विविध ठिकाणी दहा लाख लोकांच्या जेवणाची सोय केली आहे. यासाठी एलजीने अक्षय पात्र फाऊंडेशनला दोन कोटी रुपयांचे 'डोनेशन' देऊ केले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप एलजी इंडियाने डॉक्‍टर आणि रूग्णांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. रुग्णांच्या अलगीकरणासाठी रुग्णालयांना उत्पादने देखील देऊ केले आहेत. विविध रुग्णालयांना वॉटर प्युरिफायर, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर आणि टीव्ही अशा विविध वस्तूंची उपलब्धता करून दिली आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत एलजी भारत सरकारसोबत असून देशातील गरजूंना मदत करण्याची कंपनीची प्राथमिकता असल्याचे एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक यंग लक किम म्हणाले. या उपक्रमांबद्दल -एमडी- म्हणाले, या अनिश्‍चित आणि अनिश्‍चित काळात एलजी इंडिया अर्थपूर्ण योगदानाने भारत सरकार आणि नागरिकांना मदत आणि पाठिंबा देण्यास विश्वास ठेवते. आमचा पुढाकार या जरुरीच्या वेळी सकारात्मक मार्गाने गरजूंना मदत करण्यासाठी आणि समाजात योगदान देण्यासाठी बनविला गेला आहे. आम्ही यापुढे परिस्थितीचे परीक्षण करू आणि त्यानुसार आमच्या सीएसआर प्रयत्न करू. संदीप तलवार , अक्षयपात्र, मुख्य विपणन अधिकारी,म्हणाले, कोविड -१९मध्ये भूक हे एक मोठे आव्हान म्हणून उदयास आले आहे आणि मोठ्या संख्येने लोकांना आधार मिळाला पाहिजे. एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंडियासारख्या कॉर्पोरेट भागीदारांचे या लॉकडाऊनमध्ये गरजू लोकांना दहा लाखाहून अधिक जेवणाची तरतूद करण्यासाठी उदार पाठिंबा दिल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. आम्ही या अनिश्‍चित परिस्थितीत एकत्र काम करणे आणि लोकांची सेवा करणे सुरू ठेवू..

