Coronavirus : महाराष्ट्राचा आकडा २४५५वर; आज कोठे किती वाढले रुग्ण?

मुंबई : देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना आज (ता. १४) दुपारपर्यंत महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा १२१ने वाढला आहे. महाराष्ट्रात आज १२१ नव्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची नोंद झाली आहे. नव्याने १२१ रुग्ण आढळल्याने आता महाराष्ट्रात एकूण कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या २४५५ इतकी झाली आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने ही माहिती दिली आहे. काल उशिरापर्यंत महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या २३३४ होती. त्यामध्ये १२१ रुग्णांची भर पडली आहे. त्यामुळे ही संख्या २४५५ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या चिंते भर घालणारीच ही बातमी ठरली आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत.

कोठे किती वाढले रुग्ण?

121 new COVID19 positive cases reported in the state today; the total number of positive cases in the state rise to 2,455: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/C1O0UwW4pv

— ANI (@ANI) April 14, 2020