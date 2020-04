सचिवांकडून २३ जणांना महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी; गृहमंत्र्यांकडून कारवाई

मुंबई : राज्यात कोरोनामुळे लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी केली जात असताना अशा लॉकडाउन असलेल्या परिस्थितीत डीएचएफएलचे कपिल वाधवान हे कुटुंब आणि इतरांसह २३ जण सुटीसाठी महाबळेश्वरला गेल्याचं समोर आलं. पाचगणी पोलिसांनी कपिल वाधवान यांच्यासह २३ जणांना ताब्यात घेतलं आहे. त्यानंतर त्यांना प्रवास करु द्यावा, अशा आशयाचं गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या स्वाक्षरीचं पत्र समोर आलं आहे. हे प्रकरण माध्यमात आल्यानंतर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी कारवाई केली आहे.

राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी वाधवान कुटुंबीयांना महाबळेश्वरला जाण्यासाठी परवानगी दिल्याचं उघड झालं आहे. यावरून विरोधी पक्षानं सरकारला धारेवर धरताच सरकारनं अमिताभ गुप्ता यांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही कारवाई केली आहे.

As per discussion with Hon. CM, Mr Amitabh Gupta, Principal Secretary (special), has been sent on compulsory leave with immediate effect, till the pending of enquiry, which will be initiated against him.#LawSameForEveryone

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) April 9, 2020