Coronavirus : आता आव्हान मृत्युदर कमी करण्याचे!

मुंबई - मुंबई आणि पुण्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत असली तरी मृत्यूचे प्रमाण अजूनही सरकारची पाठ सोडायला तयार नाही. सरकारच्या चिंतेत त्यामुळे भर पडत आहे. पुण्याच्या ससून रुग्णालयात आणि मुंबईत होणारे मृत्यू अत्यंत अत्यवस्थ अवस्थेत रुग्ण दाखल झाल्यानंतर झाले आहेत, असे प्राथमिक निदान आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आजार लपवत असल्याने किंवा रुग्णालयात जाण्याचे टाळत असल्याने मृत्यू होत आहेत काय, याकडे लक्ष देण्याबरोबरच वस्ती-वस्तीतील दवाखाने सुरू झाले तर सर्दी-पडसे झालेले रुग्ण कोरोनाबाधित आहेत काय हे शोधता येईल, असे तज्ज्ञ समितीने सुचवले आहे. कोरोनाने मृत्यू झाला तर संसर्ग रोखण्यासाठी शवविच्छेदन बंद करण्यात आले असल्याने भारतातील विषाणू काही वेगळा परिणाम तर करत नाही ना याकडेही लक्ष देणे आवश्‍यक मानले जात आहे. मुंबई महापालिकेचे कस्तुरबा रुग्णालय अत्यवस्थ रुग्णांवरील उपचारांसाठी तयार झालेले नव्हते. मात्र, प्राप्त परिस्थितीत तेथेच बाधितांवर उपचार करणे आवश्‍यक असल्याने तेथील सुविधा तातडीने कशा वाढवता येतील यावरही विचार सुरू आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना मृतांपैकी ६२ टक्‍के घटना मुंबईतील आहेत. पुण्यात तब्बल ४४ मृत्यू झाले आहेत. ससून रुग्णालयात मृत्यू होण्यामागची नेमकी कारणे काय, याचाही वेध घेतला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील डॉक्‍टर डी. बी. कदम यांनी बीजे मेडिकल कॉलेज येथील रुग्णांसाठी मेडिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल तयार केला होता. आता त्यांचा समावेश असलेली समिती पुण्यातील मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करणार आहे. दरम्यान, ससूनचे प्रमुख डॉ. अजय चंदनवाले यांची आज तडकाफडकी बदली करण्यात आली. मृत्यूदर आटोक्यात येत नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते. मुंबईबाबतही असाच निर्णय होण्याची शक्यता असून मुख्य सचिव अजोय महेता यांना या महानगरात लक्ष घालण्यास सांगण्यात आले आहे.

Web Title: The challenge now is to reduce mortality