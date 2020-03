गावांमध्ये "नो एंट्री'; प्रवेशद्वारांचे रस्ते दगड, फांद्या टाकून बंद 

मंचर -"कोरोना 'चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आंबेगाव व शिरूर तालुक्‍यातील अनेक गावांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन रस्त्यावर दगड व झाडाच्या फांद्या टाकून रस्ते बंद केले आहेत. पुणे- मुंबईच्या नागरिकांनी आपल्या गावात येऊ नये, असा संदेश पोचविण्याचे काम गावकरी करत आहेत. गावांनी लागू केलेल्या या गावबंदीचे स्वागत होत आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप श्री क्षेत्र भीमाशंकरकडे जाणाऱ्या तळेघर, म्हतारबाचीवाडी, कोंडवळ येथे गावात प्रवेश करणाऱ्या रस्त्यावर झाडाच्या फांद्या व दगड लावले आहेत. मेघुली, जांभोरी, कुशिरे, कोंढरे, बोरघर, आहुपे येथील ग्रामस्थांनी रस्त्यावर झाडांच्या फांद्या आडव्या टाकल्या आहेत. त्यावर "प्रवेश बंद' असा मजकूर लिहिला आहे; तर आसाणे येथील मेनुंबरवाडीत रस्त्यावर दगड टाकून "प्रवेश बंद' असे लिहिले आहे. राज्य सरकारने कलम 144 प्रमाणे जमावबंदी व संचारबंदी लागू केली आहे. मंचर व घोडेगाव पोलिस वाहनावरील सायरन वाजवत जनजागृती करत आहेत. पण, काही मंडळी प्रशासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांनी आता गावबंदीचे पाऊल उचलले आहे.

Web Title: No entry in the villages