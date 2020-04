Coronavirus : महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढतोय; आता...

पुणे : कोरोना व्हायरसने संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. भारतातही कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या भारतात 3000 हून अधिक जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर सर्वाधिक रुग्ण हे महाराष्ट्रात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 47 ने वाढली आहे. त्यामुळे आता राज्यात 537 कोरोनाग्रस्त आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात लॉकडाऊन आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून सर्व प्रकारची खबरदारी घेतली जाते आहे. ज्या ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण आढळतात, तो भाग सील केला जात आहे. सध्या 47 रुग्णांची वाढ झाली आहे. यामध्ये 43 रुग्ण मुंबई आणि ठाण्यातील आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांची चिंता आणखी वाढली आहे.

47 fresh Coronovirus positive cases reported in Maharashtra today- 28 in Mumbai, 15 in Thane district, 1 in Amravati, 2 in Pune and 1 in Pimpri Chinchwad; The total number of positive cases in the state rises to 537: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/vUnbMq4YtX

— ANI (@ANI) April 4, 2020