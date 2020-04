पुणे - पुणे विद्यापीठात आणि संलग्न महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये "कोरोना'बाबत जनजागृती केली जात आहे. शिवाय महाविद्यालयांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. "कोरोना'ने जगभरात थैमान घालण्यास सुरुवात केली असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने खबरदारीचे पाऊल उचलले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारतात "कोरोना'च्या प्रसारावर प्रतिबंधासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात असताना परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमुख केंद्र असलेल्या पुण्यातही त्यांच्या सुरक्षेसाठी विद्यापीठाने तयारी सुरू केली आहे. विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर काय करावे, काय टाळावे याचे माहिती पत्रक लावले असून, गेटवर हात स्वच्छ करण्यासाठी सॅनिटायझर ठेवले आहे. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना "कोरोना'ची माहिती देण्यात आली असून, परदेशातून आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशी भेटायला गेल्यानंतर हस्तांदोलन, गळाभेट टाळाच, याची विशेष सूचना देण्यात आली. शिवाय भारतातील स्थिती सामान्य असल्याचेही त्यांच्या पालकांना कळविल्याचे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रमुख डॉ. विजय खरे यांनी सांगितले. ...तर नवीन प्रवेशास मुदतवाढ

सध्या पुण्यात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची मार्च-एप्रिलमध्ये परीक्षा असल्याने ते स्वदेशात जाणार नाहीत; तर नवीन वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने ती पूर्ण होऊन, जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर नवे विद्यार्थी पुण्यात येतील. तोपर्यंत "कोरोना'चा प्रभाव कमी झाला नाही, तर प्रवेशास मुदतवाढ दिली जाईल, असे खरे यांनी सांगितले पुण्यात शिकणारे परदेशी विद्यार्थी : 5000

पुणे विद्यापीठातील परदेशातील विद्यार्थी : 150

2019-20 मध्ये प्रवेश झालेले विद्यार्थी : 569

मुले : 338

मुली : 231

विद्यार्थ्यांना दिलेल्या सूचना

- वारंवार हात स्वच्छ धुवा

- अस्वच्छ हात चेहऱ्याला लावू नका

- संवाद साधताना व्यक्तीपासून अंतर ठेवा

- आजारी असल्यास त्वरित विद्यापीठाच्या आरोग्य केंद्रात तपासणी करा

- मास्क वापरा

Web Title: Awareness among foreign students; University of Pune alert on Corona's background