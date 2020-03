Coronavirus : सावधान... तुम्ही स्वतःला फसवित आहात

पिंपरी - गाडीला किंवा हातात पिशवी घेऊन किराणा, भाजीपाला, औषध आणायला चाललो असल्याचे खोटे सांगत नाकबंदीच्या ठिकाणाहून सुटका करून घेणारे स्वतः ला चतूर समजतात. अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली घराबाहेर पडणारे हे नागरिक पुन्हा रिकामीच पिशवी घेऊन घरी परततात असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. मात्र, यातून हे नागरिक पोलिसांना नव्हे तर स्वतःलाच फसवित असल्याने त्यांना कोण सांगणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सध्या सर्वत्र संचारबंदीत प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. अत्यावश्यक कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. संचारबंदीचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील सीमारेषेवर १३ ठिकाणी तपासणी नाके उभारले आहेत. येथे २४ तास तपासणी केली जात आहे. शहरातून बाहेर जाणाऱ्यांना व येणार्‍यांना बंदी घातली आहे. तसेच सर्व पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत प्रत्येकी चार अशा ६३ ठिकाणी नाकाबंदी केली आहे. केवळ अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर पडलेल्या नागरिकांनाच येथून सोडले जात आहे. मात्र, काहीजण याचा गैरफायदा घेत आहेत. नागरिक भाजीपाला, किराणा, औषधे आणण्याच्या नावाखाली सहकुटुंब घराबाहेर पडत आहेत. एखाद्या कामासाठी एकाची गरज असाताना चौघे बाहेर पडत आहेत. मात्र, यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची अधिक भीती आहे. याबाबत या नागरिकांना गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते. अद्यापही अनेक नागरिक बेफिकीरीने हिंडत आहेत. किराणा, भाजीपाला, औषधे आणण्याच्या यला चालल्याच्या नावाखाली अनेक जण खोट बोलतात. मात्र, एका व्यक्तीमुळे अनेकांना संसर्ग होऊ शकतो, याची जराही भीती त्यांना नसते.

- मनीष कल्याणकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक

