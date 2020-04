Coronavirus : पिंपरी-चिंचवडमधून निजामुद्दीनला गेलेल्या 10 जणांचे आव्हान? 

पत्त्यात बदल; प्रशासनाकडून 33 पैकी 23 जणांचा शोध, रुग्णालयात दाखल

पिंपरी - दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमात शहरातील 33 नागरिक सहभागी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांतील 23 जणांचा शोध महापालिकेने घेतला असून 10 जण संबंधित पत्त्यावर आढळलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. दरम्यान, शोध घेतलेल्या 23 जणांसह त्यांच्या संपर्कात आलेले पाच अशा 28 जणांना आणि शहरातील अन्य 13 जणांना रुग्णालयात दाखल केले आहे. त्यांच्या घशातील द्रावाचे नमुने बुधवारी (ता. 1) "एनआयव्ही'कडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप निजामुद्दीनमधील कार्यक्रमाला शहरातील 33 जण सहभागी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने मंगळवार व बुधवारी त्यांचा शोध घेतला. त्यात 23 जणच संबंधित पत्त्यांवर आढळून आले आहेत. 10 जण मिळून आलेले नाहीत. त्यांचा शोध सुरू आहे. मात्र, शोधलेल्या 23 जणांसह त्यांच्या संपर्कात आलेल्या 28 जणांना वायसीएम व भोसरी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या घशातील द्रव्याचे नमुने एनआयव्हीकडे तपासणीसाठी पाठविले. अन्यथा सहा महिने शिक्षा

होम क्वॉरनटाइन केलेल्या नागरिकांनी 14 किंवा आवश्‍यकता भासल्यास त्यांना 28 दिवसांसाठी घरातच थांबायचे आहे. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अशा व्यक्तींना पोलिसांतर्फे ताब्यात घेऊन महापालिकेने केलेल्या होम क्वॉरनटाइन कक्षात राहावे लागेल. प्रसंगी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असून सर्वांनी सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. आणखी एक व्यक्ती बरी

शहरात 12 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते. त्यांच्यावर वायसीएम व भोसरी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. बरे झालेल्या नऊ जणांना यापूर्वी घरी सोडले आहे. बुधवारी आणखी एकाचा अहवाल एनआयव्हीकडून निगेटिव्ह आला. त्यामुळे त्यांनाही घरी सोडल्याने आता केवळ दोनच व्यक्तींवर उपचार सुरू आहेत. घरी सोडलेल्या दहा जणांना 14 दिवस होम क्वारनटाइनच्या सूचना प्रशासनाने केली आहे.

