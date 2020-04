आंबेगाव तालुक्यात तीन हजार कष्टकरी कुटुंबांना जीवनावश्यक साहित्याचे वाटप

मंचर - कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉक डाऊन सुरु असल्याने रोजगार बुडाला आहे. कष्टकऱ्यांना दोन वेळचे अन्न मिळण्यासाठी राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील व आंबेगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने किराणामालाची मदत करण्याचे आव्हान केले होते. या आवाहनाला सहकारी संस्था व दानशूरांचा उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ६०० रुपये किंमतीचे जीवनावश्यक वस्तूचे साहित्य एक बॉक्स या प्रमाणे १८ लाख रुपये किमतीचा किराणा माल तीन हजार कुटुंबाना वाटपासाठी मंचर येथून बुधवारी (ता. १) रवाना झाला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भीमाशंकर साखर कारखाना, शरद बँक, बाजार समिती, पुणे जिल्हा दुध उत्पादक संघ, पराग मिल्क फुड्स, मोरडे फुड्स, वेस्टर्न फूड, पराग पतसंस्था, निळू होनराव (घोडेगाव), दिनेश खुडे, रमेश कानडे, नंदकुमार सोनावले यांनी पुढाकार घेऊन जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अशी माहिती शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा यांनी दिली. गरजू कुटुंबांचे सर्वेक्षण गावपातळीवरील प्रशासनाने केले आहे. त्यानुसार पाच किलो तांदूळ, पाच किलो गव्हाचे पीठ, एक किलो साखर, चहा पावडर, तेल, मिरची पावडर, हळद पावडर, मसाला, बेसन, तुरडाळ, साबण, मीठ आदी किराणामाल सात दिवस पुरेल एवढा दिला आहे. त्यानंतरहि सदर कुटुंबाना मदत दिली जाईल. असे आंबेगाव तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे व पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी सांगितले. आंबेगाव -शिरूर विधानसभा मतदार संघातील एकही कष्टकरी कुटुंब उपाशी राहणार नाही. असे नियोजन केले आहे. प्रत्येक दानशूर व्यक्तीने आपल्या गावातीलकिमान एक तरी कष्टकरीकुटुंब दत्तक घेऊन त्यांना दोन वेळ जेवण मिळेल. अशी व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे. असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. मदत करणाऱ्या दानशूर व संस्थांनी आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे सभापती संजय गवारी - 9834703358 व विजय थोरात -9975424040 यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन शरद बँकेचे उपाध्यक्ष शिवाजी लोंढे यांनी केले आहे.

Web Title: Distribution of essential supplies to three thousand hard working families in Ambegaon taluka