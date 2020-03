Coronavirus : वाहतूक शाखेकडून रिक्षांना मिळतेय परवानगी; पण...

पुणे : अत्यावश्यक सेवेसाठी व कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी वाहतूक शाखेने शहरातील 180 रिक्षाचालकांना परवानगी दिली आहे. वाहतूक शाखा व सिटीग्लाइडतर्फे ही एक प्रवासी वाहतूक सेवा उपलब्ध करुन दिली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या संचारबंदीमध्ये नागरिकांना खासगी वाहने वापरण्यास बंदी आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेसाठी किंवा अत्यावश्यक कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली होती. ही बाब लक्षात घेऊन वाहतूक शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त डॉ.संजय शिंदे यांनी रिक्षा उपलब्ध करुन देण्याची संकल्पना मांडली. त्यानुसार, वाहतूक शाखेने सिटीग्लाइड यांच्या सहयोगाने 180 रिक्षाचालकांना एका प्रवाशाची वाहतूक करण्यास 24 मार्चला परवानगी देण्यात आली. 24 ते 28 मार्च या कालावधीत 8 हजार 132 जणांनी या सेवेसाठी संपर्क केला. त्यापैकी 866 जणांनी प्रत्यक्षात रिक्षा सेवेचा फायदा घेतल्याचे डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. अशी मिळेल तुम्हाला रिक्षा सेवा या रिक्षा सेवेसाठी 9859198591 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. संबंधित क्रमांकावर प्रवास कोणत्या कारणाकरीता करायचा आहे, याची विचारणा होईल, अत्यावश्यक काम असल्यास ही सेवा मिळणार आहे.

-------------------------- रिक्षा सेवेमध्ये अशी घेतली जातेय काळजी * सर्व रिक्षाचालक 45 वयोगटाखालील

* रिक्षा असेल संपूर्णपणे सॅनिटाइज

* प्रवासावेळी चालक/प्रवासी यांना मास्क वापरणे बंधनकारक

* चालकांना सॅनिटायझर उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक

