CoronaVirus : पुण्यातील हॉटेल्स आणि बार 3 दिवस बंद; वैशाली, रुपाली, गुडलक बंद

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील सर्व हॉटेल बंद करण्याचे पोलिस आयुक्त यांचे आवाहन केले होते. या आवाहानाला प्रतिसाद देत हॉटेल गुडलक, वैशाली, रुपाली आदी हॉटेल पुढील तीन दिवस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पुणे शहरातील हॉटेल्स आणि बार तीन दिवस (17 ते 19 मार्च) बंद ठेवावे, असे आवाहन पुणे रेस्टॉरंट अँड हॉटेलियर्स असोसिएशनने सदस्यांना केले आहे.

Pune Restaurant and Hoteliers Association: It is decided that all restaurants and bars will be voluntarily closed for next three days till 20 March to avoid spread of #Coronavirus. #Maharashtra

— ANI (@ANI) March 17, 2020