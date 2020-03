आजी, आजोबांसह मुलांसाठी महत्त्वाचे...

जगभरात थैमान घालणारा कोरोना पुण्यातही बस्तान बांधू लागलाय. त्याला वेळीच रोखणे हे आपल्याच हाती आहे. या विषाणूपासून लहान मुले आणि ज्येष्ठांची खास काळजी घ्यायला हवी. यासाठी त्यांच्या आहारावर विशेष लक्ष द्यायला हवे, असा सल्ला आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सध्या शाळा, कार्यालयांना सुटी देण्यात आली आहे. या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी घराबाहेर न पडणे हेच हिताचे आहे. अर्थात, घरात बसून राहावे लागत असल्याने ज्येष्ठांबरोबरच लहानग्यांनाही अवघडल्यासारखे ठरते. अशा वेळी योग्य आहार जेवढा महत्त्वाचा आहे, तितकेच महत्त्वाचे आहे ते घरबसल्या खेळता येणारे खेळ व व्यायामावर लक्ष केंद्रित करणे, त्यामुळे विरंगुळा तर होईल; पण आरोग्यही उत्तम राहण्यास मदत होईल. यातून वाढवा रोगप्रतिकारशक्ती

संत्रा, मोसंबी व लिंबाचा रस

ज्येष्ठमध, आले, हळदीचे उकळलेले मिश्रण

दालचिनी, आले, किसलेल्या लिंबाच्या सालीचा काढा

कुळीथ व लसूणपाकळी घालून केलेले सूप

केशरी रंगाच्या भाज्या, काकडी, बीट, गाजर, कच्चा कोबी खावा घरात, गच्चीवर खेळा खेळ

जलद चालणे किंवा पळणे

सापशिडी, बुद्धिबळ इत्यादी

डंबेल्सऐवजी बाटल्यांत पाणी भरून व्यायाम करा

याशिवाय अन्य पेलवणारे व्यायाम

एकत्रित सूर्यनमस्कार करा कोरोनाला यजमान पेशी मिळाली तरच प्रादुर्भाव होतो, त्यामुळे रोगप्रतिकार सशक्त ठेवण्यासाठी योग्य आहार, व्यायाम, विश्रांती, मानसिक स्वास्थ्य आदींचा उपयोग होतो.

- डॉ. विभूषा जांभेकर, आहारतज्ज्ञ वयोवृद्धांना जिम किंवा बागेत जायची सोय सध्या नसली तरी त्यांना घरात छोटे, पेलवणारे व्यायाम शक्‍य आहे. शारीरिक शिक्षणातील व्यायाम आठवून ते करा.

- डॉ. अजित मापारी, क्रीडावैद्यकतज्ज्ञ

Web Title: Important for children with grandfather and Grandmother