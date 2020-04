केवळ दुध विक्री केंद्र दोन तासासाठी राहणार सुरू

पुणे - शहरातील ज्या परिसरात कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार होतो आहे त्या ठिकाणी पोलिसांकडून अतिरिक्त निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. शहरातील १० पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बुधवारी व गुरुवारी केवळ दुध विक्री केंद्रे सकाळी दहा ते बारा या दोन तासासाठी सुरू राहणार असून, इतर सर्व आस्थापना व सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश सह पोलिस आयुक्त डाॅ. शिसवे यांनी मंगळवारी रात्री उशीरा दिले आहेत. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डॉ.शिसवे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार,बुधवार सकाळी 6 पासून ते गुरूवारी (ता.23) रात्री 12 पर्यंत दूध वगळता इतर सर्व आस्थापना व सेवा बंद राहणार आहेत. किराणामाल, भाजीपाला व फळे, चिकन, मटन अंडी, व इ-काॅमर्स यांची दुकाने व वितरण सेवा पुर्ण बंद राहतील. समर्थ, खडक , फारासखाना, स्वारगेट, बंडगार्डन, दत्तवाडी, येरवडा, खडकी, कोंढवा, वानवडी या पोलिस ठाण्याच्यां हद्दीतील परिसराचा त्यामध्ये समावेश आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

Web Title: Milk center will open for two hours in pune