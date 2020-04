Video : पिंपरी : सांगवीत दुधासाठी एक किलोमीटरची रांग

पिंपरी - दूध पुरवठा करणारी वाहने न आल्याने सांगवीत अचानक दुधाचा तुटवडा जाणवला. नागरिकांच्या दूध खरेदीसाठी क्रांती चौकात एक किलोमीटर पर्यंत रांगा लागल्या होत्या. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होणार नाही याची शासन खबरदारी घेत असूनही नागरिकांना वारंवार त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सकाळी दहा वाजल्यापासून दुधाची ही रांग लागली आहे. सांगवी परिसरातील जवळपास दहा दुधाच्या डेअरी देखील बंद असल्याचे दिसून आले.

