पिंपरी - चिंचवड शहरात सर्व प्रकारच्या औषधांचा साठा आणि पुरवठा सुरळीत

पिंपरी - शहरात सर्व प्रकारच्या औषधांचा साठा आणि पुरवठा सुरळीत सुरु आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे पुरेशा मनुष्यबळाअभावी काही प्रकारची जंतुनाशके शहराच्या सर्व भागात त्याचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरात प्रामुख्याने फुरसुंगी आणि भिवंडी येथून औषधांचा पुरवठा होतो. शहरात ऍलोपॅथीच्या औषधांची विक्री करणारे दोन हजार 200 औषध विक्रेते आहेत. या दुकानांमधून नागरिक सामान्यपणे सर्वच प्रकारची औषधे खरेदी करीत आहेत. मात्र कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जंतुनाशकांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. मात्र शहरातील औषध विक्रेत्यांना जंतुनाशके पुरविणारा एकच पुरवठादार आहे. त्यामुळे त्याला पुरेशा मनुष्यबळाअभावी सर्व विक्रेत्यांच्या दुकानांमध्ये जाऊन जंतुनाशकांचा पुरवठा करणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांनाच पुरवठादाराकडे जाऊन ही जंतुनाशके घ्यावी लागत आहेत. रोजचे काम सांभाळून हे करावे लागत असल्याने काहीजणांना पुरवठादाराकडे जाणे शक्‍य होत नाही. अशा विक्रेत्यांकडील साठाही संपला आहे. त्यामुळे काही विक्रेत्यांकडे जंतुनाशके मिळेनाशी झाली आहेत. दुसरीकडे लॉकडाऊन झाल्यापासून काही नागरिक त्यांना नेहमी लागणाऱ्या औषधांची जास्त खरेदी करीत असल्याचे निरीक्षक शहरातील काही औषध विक्रेत्यांनी नोंदविले आहे. मात्र औषधांचा साठा आणि पुरवठा पुरेसा आहे. संघटनेच्या वतीने औषधी अत्यावश्‍यक सेवेच्या ओळखपत्राचे सुमारे एक हजार 300 ते एक हजार 400 जणांना वाटप केले आहे. त्यामुळे औषधांची ने-आण करण्यात फारशी अडचण नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जाऊन जास्तीची औषधे खरेदी करु नयेत, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड औषध विक्रेता संघटनेने केले आहे. सर्दी कमी होण्यासाठी वापरण्यात येणारे औषध आणि महिलांच्या वैयक्तिक आरोग्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या काही वस्तूंचा पुरवठाही सुरळीत नाही. संबंधित पुरवठादारांना शहरात या दोन्ही वस्तूंचा टेम्पोतून पुरवठा करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने पोलिसांकडे करण्यात येणार आहे.

- संतोष खिंवसरा, अध्यक्ष - पिंपरी-चिंचवड औषध विक्रेता संघटना

Web Title: In Pimpri Chinchwad city all kinds of medicines are stored and supplied