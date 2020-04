ज्यादा दराने किराणा मालाची विक्री करताय?; मग हे वाचाच!

उरुळी कांचन : किराणा मालाची चढ्या दराने विक्री करून अधिक नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील एका किराणा दुकानदारावर लोणी काळभोर पोलिसांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ व साथीचे रोगप्रतिबंध कायदा या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संतोष कोचेटा (रा. उरुळी कांचन, ता.हवेली, जि.पुणे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या किराणा दुकानदाराचे नाव असून, याप्रकरणी उरुळी कांचनचे गावकामगार तलाठी प्रदिप जवळकर यांनी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. दरम्यान, आपत्ती काळात चढ्या दराने किराणा माल विक्री

करण्याच्या दुकानदारावर गुन्हा दाखल होण्याची जिल्ह्यात ही पहिलीच घटना ठरली आहे. लोणी काळभोर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार , कोरोना विषाणू संसंर्गाचा पार्श्वभूमीवर साथीचे रोग कालाधीत जीवनावश्यक वस्तू सेवा रास्त भावात विक्री करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, संतोष कोठे हे ग्राहकांकडून अधिक नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने १ किलो तुरडाळीचा भाव ९७ रुपये विक्री असताना या डाळीची विक्री ११० रुपये दराने तर १ किलो शेंगदाणा तेल ११० रुपये दराने विक्री करणे बंधनकारक असताना १५० रुपये किलो दराने विक्री करत होते. काही ग्राहकानीच वरील प्रकार उघडकीस आणला. दरम्यान, किराणा मालाचा दुकानदार नफा मिळविण्याचा दृष्टीने ग्राहकाकडून अधिक पैसे उकळीत असल्याचा प्रकार ग्राहकांनी उघडकीस आणून देखील संबंधित मालकावर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकारातून तलाठी स्तरावर अनभिज्ञता होती. कारवाईचा अधिकारी कोणाला म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पत्रकारांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत दाद माघण्याची वेळ आली. अखेर वरिष्ठ स्तरावरुन गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश आल्यानंतर मालकावर गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात महसूल विभागाचे तालुक्यावर नियंत्रण नसल्याचे त्रिवार सत्य उजेडात आले आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कायदेशीररीत्या हे दुकान सिल बंद करणार का ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

