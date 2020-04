Coronavirus : पावणेसहा लाख नागरिकांचे पिंपरी-चिंचवडमध्ये सर्वेक्षण

पिंपरी - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने गेल्या पंधरा दिवसांत पिंपरी-चिंचवडमधील पाच लाख 76 हजार 918 नागरिकांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यासाठी 244 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना संसर्ग झाल्याने वायसीएम व भोसरी रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात उपचार घेत असलेल्या दहा जणांचा चौदा दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्ह असलेल्या बारापैकी केवळ दोन व्यक्तींवर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्यांचा चौदा दिवसांना आयसोलेशन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या घशातील द्रवाचे नमुने पुण्यातील एनआयव्ही लॅबमध्ये तपासण्यात येतील. त्यांच्या 24 तासांत सलग दोन तपासण्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यास त्यांनाही घरी सोडण्यात येणार आहे. दरम्यान, वायसीएम व भोसरीसह आठ खासगी रुग्णालयातही कोरोना संशयितांची तपासणी केली जात आहे. त्यांच्या घशातील नमुने एनआयव्हीमध्ये तपासणीसाठी पाठविले जात आहेत. पॉझिटिव्ह अहवाल आल्यास चौदा दिवस आयसोलेशन कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. तसेच, सर्वेलियन पथकाद्वारे परदेशातून आलेले व होम क्वॉरनटाइन व्यक्तींची तपासणी सुरू आहे. दृष्टिक्षेप

एकूण नमुने : 307

अहवाल प्राप्त : 253

प्रतीक्षेत अहवाल : 20

निगेटिव्ह : 253

पॉझिटिव्ह : 12

बरे झालेले : 10

उपचार सुरू : 2

होम क्वॉरनटाइन : 1533

होम क्वॉरनटाइन पूर्ण : 436

सर्वेक्षण : 5,76,918

Web Title: A survey of 5.75 lakh of citizens including in Pimpri-Chinchwad