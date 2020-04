Coronavirus : तळेगाव दाभाडे गुरुवारपासून दोन दिवस पुर्ण लाॅकडाऊन

तळेगाव स्टेशन - कोरोनाच्या दिवसेंदिवस वाढत्या प्रादुर्भावामुळे खबरदारी म्हणून तळेगाव दाभाडे शहर गुरुवार (ता.०९) पासून दोन दिवस पुर्णतः लाॅकडाऊन केले जाणार आहे. गुरुवार आणि शुक्रवार ९ आणि १० एप्रिल असे दोन दिवस २४ तास तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद हद्दीत संचारावर बंदी घालण्यात आली आहे. सकाळी आठ ते दहा असे दोन तास केवळ दुध वितरणास मुभा देण्यात आली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दवाखाने, मेडीकल आदी अत्यावश्यक वैदयकीय सेवा वगळता शहर हद्दीत भाजीपाला, किराणा, गॅस, बेकरी तसेच इतर सर्व दुकाने पुर्णपणे बंद राहतील. दरम्यान नागरिकांनी बिल्कुल घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दिपक झिंजाड यांनी केले. या दोन दिवसांमध्ये सफाई, आरोग्य, गॅस वितरण, किराणा, मेडीकल आणि आपत्कालीन सेवेतील इतर व्यावसायिकांची कोरोनाविषयक वैदयकीय तपासणी केली जाणार आहे. निरोगी लोकांनाच दोन दिवसांनंतर सेवा देण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे असे झिंजाड यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाकडे पाहता प्रत्येकाने जबाबदारीने वागायला हवे.घरातून बाहेर पडूच नये. अपरिहार्य आणि अत्यावश्यक असल्यास पोलिसांना कळवावे जेणेकरुन घरीच मदत उपलब्ध करता येऊ शकेल असे आवाहन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अमरनाथ वाघमोडे यांनी केले आहे. लाॅकडाऊनदरम्यान विनाकारण मोकाट फिरणार्यावर गुन्हे दाखल करणार असल्याचा इशारा वाघमोडे यांनी दिला.

