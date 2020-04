Coronavirus : पिंपरी-चिंचवडमधील निजामुद्दीनला गेलेले दोघे पॉझिटिव्ह

एनआयव्हीचा अहवाल प्राप्त; संपर्कातील पाच व्यक्तींसह 26 निगेटिव्ह

पिंपरी - दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमात पिंपरी-चिंचवडमधील 23 नागरिक सहभागी झाले होते. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या पाच जणांसह 28 जणांच्या घशातील द्रावाचे नमुने बुधवारी पुण्यातील एनआयव्हीकडे तपासणीसाठी पाठविले होते. त्यातील दोघांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केले आहे. अन्य 26 जणांना 14 दिवस होम क्‍वॉरनटाइनची सूचना महापालिका प्रशासनाने केली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ते 10 शहरातील नव्हेत

शहरातून निजामुद्दीन येथे 33 जण गेल्याची प्राथमिक माहिती होती. त्यानुसार शोध घेतला असता 23 जणांचा शोध लागला. मात्र, दहा जण संबंधित पत्त्यावर सापडले नाहीत. सध्या ते शहरात राहात नसल्याचे तपासणीत आढळून आले असल्याचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. दरम्यान, त्या दहा जणांच्या संभाव्य ठिकाणांची माहिती महापालिका प्रशासनाने सरकारकडे पाठविली असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.

